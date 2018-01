Als Landesrat für Finanzen, Kultur und Straßenbau richtet Ex-Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil derzeit sein Büro im Eisenstädter Landhaus ein. Zwischen Umzugskartons und Terminplanung läuft der Betrieb mit dem sechsköpfigen Team auf Hochtouren. Erste Gespräche mit Regierungskollegen und Opposition hat es schon gegeben, jetzt verschafft sich der Neo-Landesrat einen Überblick über seine Ressorts. Mit der BVZ sprach Doskozil über „Baustellen“ und seine Zukunftspläne.

BVZ: Wie beurteilen Sie die Landespolitik – so kurz nach Ihrer Rückkehr aus dem Bund?

Hans Peter Doskozil: Mein Zugang zur Politik ist grundsätzlich immer der gleiche, egal ob auf Bundes- oder Landesebene. Natürlich ist die Bundespolitik in vielen Bereichen weiter weg von der Bevölkerung. In der Landespolitik kann man hingegen unmittelbar gestalten. Das ist im Endeffekt auch ein großer Vorteil des Föderalismus.

War es eine Option, dass Sie als Landeshauptmann zurückkehren?

Das war keine Option. Landeshauptmann Hans Niessl und ich haben sehr fair ausdiskutiert, in welcher Art wir die nächste Zeit politisch gestalten wollen. Im September kandidiere ich für den Landesparteivorsitz der SPÖ. Das weitere Prozedere werden wir danach bekanntgeben.

Hans Peter Doskozil | Wolfgang Millendorfer

Haben Sie das Gefühl, dass es Ihnen ähnlich geht wie Sebastian Kurz: Dass Ihnen viele Dinge vorausgesagt werden, die dann schwer zu vollbringen sind?

Das war ja eine komplett unterschiedliche Ausgangsposition in der ÖVP, wo sich der interne Konflikt zwischen Vizekanzler Reinhold Mitterlehner und Sebastian Kurz in der Regierungsarbeit widergespiegelt hat. Das ist bei uns ja überhaupt nicht der Fall. Landeshauptmann Niessl und ich haben ein ausgezeichnetes Einvernehmen und organisieren alles partnerschaftlich.

Man kann also sagen, im Schatten des Landeshauptmannes können Sie das nächste halbe Jahr in Ruhe arbeiten.

Seite an Seite mit dem Landeshauptmann kann man in Ruhe und voller Konzentration die Themen bearbeiten, die für das Burgenland zentral sind.

Wenn man Ihr Politverständnis mitverfolgt hat, waren Sie ja nie ein großer Freund der FPÖ. Ist es jetzt eine gewisse Überwindung, direkt in eine Koalition mit den Blauen einzusteigen?

So würde ich das nicht bezeichnen – „nie ein großer Freund der FPÖ“. Wenn man Koalitionsvarianten beurteilt, hat jede Variante Vor- und Nachteile. Entscheidend in einer Regierung ist es, ehrlich miteinander umzugehen und gut für das Land zusammenzuarbeiten.

Man hat oft den Eindruck, die Bevölkerung ist schon zufrieden, wenn nicht gestritten wird.

Das alleine ist mit Sicherheit zu wenig, gute Zusammenarbeit sollte eine Selbstverständlichkeit sein. Im Burgenland lebt man das vor. Das Negativbeispiel für mich waren die letzten eineinhalb Jahre in der Bundesregierung.

Landeshauptmann Hans Niessl hat Sie als „besten Sicherheitspolitiker Österreichs“ bezeichnet. Im Burgenland ist Landeshauptmannstellvertreter Hans Tschürtz für die Sicherheit zuständig. Haben Sie aus Respekt vor dem Koalitionspartner das Sicherheitsressort nicht beansprucht?

Es gibt eine Koalitionsvereinbarung und die beinhaltet diese Ressortverteilung. Das bedeutet aber umgekehrt nicht, dass sicherheitspolitisch keine Rolle für mich in dieser Konstellation besteht. Dazu bin ich stellvertretender Bundesparteivorsitzender der SPÖ und werde in dieser Funktion die sicherheitspolitische Position der SPÖ in der Öffentlichkeit vertreten.

Das Projekt „Sicherheitspartner“ ist ja sozusagen akut gefährdet. Was halten Sie davon?

Wenn es um Kernbereiche der Sicherheit und um Eingriffsrechte geht, muss das ein Staatsmonopol sein, darüber brauchen wir gar nicht zu diskutieren. Es ist aber auch wichtig, die Bevölkerung einzubinden. Wenn es mit einer entsprechenden Aufgabenteilung versehen ist, finde ich das durchaus vernünftig.

Sie sind als Finanzlandesrat oberster Wärter der Finanzen. Wird es demnächst einen Kassa-sturz geben? Gibt es Themen, wo es mehr Transparenz braucht?

Mein Anspruch an mich selbst ist, dass es in meinen Ressorts kein Thema geben darf, worüber ich nicht Bescheid weiß. Das betrifft besonders die Finanzen, weil ich überzeugt bin, dass alle Zuständigkeitsfelder leiden, wenn die Finanzen nicht ordnungsgemäß passen. Grundsätzlich würde ich sagen, dass die Finanzgebarung in Ordnung ist. Es gibt natürlich ein Thema, das ins Auge sticht: die vorhandenen Swaps, die mit einem höheren Zinssatz das Budget belasten. Es ist jetzt primäre Aufgabe, die wirtschaftlichste Lösung sicherzustellen.

Es geht auch um die Finanzierung des „Monsterprojektes“ Krankenhaus Oberwart. Auf der einen Seite sagen viele: Respekt, dass sich das der neue Finanzlandesrat gleich selbst umhängt. Auf der anderen Seite heißt es, damit kann man politisch fast nur verlieren.

Es ist ein herausforderndes Thema, aber es ist durch die Arbeit des Begleitausschusses auf die richtigen Schienen gelegt worden. Mir war es wichtig, dass die beiden Zuständigkeiten Finanzen und Krankenanstalten zusammengeführt werden. Damit ist in diesem Bereich die Verantwortung in einer Hand gegeben.

Startet das Projekt Krankenhaus Oberwart für Sie bei null?

Für mich in der Beurteilung startet es bei null. Zugleich sind wir fast in der Phase, in der es zu Planungsausschreibungen kommt. Es gibt aber schon den Ansatz, dass man alles diskutieren darf und muss.

Die KRAGES-Geschäftsführung könnte jetzt neu ausgeschrieben werden. Ist es fix, dass die Leitung von KRAGES und Burgenländischem Gesundheitsfonds getrennt wird?

Dass das in Personalunion geführt worden ist, wurde vom Rechnungshof ja teilweise kritisiert. Die gesetzliche Veränderung, die stattgefunden hat, bietet beide Möglichkeiten. Ich werde es davon abhängig machen, wer der nächste Geschäftsführer ist.

Natürlich können Sie den Gremien nicht vorgreifen. Aber in der Öffentlichkeit ist es schon durch, dass Sie dem Landeshauptmann nachfolgen werden.

Gremien kann man einfach nicht vorgreifen, man muss kandidieren und gewählt werden. Man darf in der Politik nicht so hochmütig sein und sagen, das passiert in einem halben Jahr oder in einem Jahr. Aber ich habe schon gesagt, dass ich davon ausgehe, dass wir als SPÖ bei der nächsten Wahl mit einem anderen Spitzenkandidaten antreten werden.

Und vielleicht auch mit einem anderen Team?

Das wird sich weisen.

Wie beschreiben Sie jetzt Ihre Rolle in der Landesregierung?

So wie ich es immer gehalten habe: pragmatisch, lösungsorientiert und mit sachlichem Zugang. Das Finanzressort bietet die Möglichkeit, dass das auch in andere Ressorts abfärbt, wo es notwendig ist.

Wie werden Sie mit der Opposition umgehen?

Es hat mit der ÖVP und mit den Grünen schon Gespräche gegeben und beide signalisieren Zusammenarbeit.

Wie werden Sie in Richtung Bundesregierung auftreten?

Mein Zugang ist eine sachliche Oppositionspolitik. Wenn Kritik nötig ist, wird es sie auch geben. Als Sozialdemokrat ist da für mich der Bereich Soziales und Arbeitsmarkt besonders wichtig. Es ist aber auch angebracht, dass vernünftige Maßnahmen der Regierung, zum Beispiel im Sicherheitsbereich, auch begrüßt werden.

Was wollen Sie heuer noch konkret auf Schiene bringen?

Neben dem Spitalsbau in Oberwart ist es auch wichtig, eine Lösung im Verhältnis zwischen Hausärzten, Primärversorgungszentren und Ambulanzen zu finden, und zwar so, dass die Hausarzt-Struktur nicht gefährdet ist. Der nächste wesentliche Punkt ist, die finanzielle Belastung im Bereich der Swaps wegzubekommen. Wichtig ist auch die Situation mit der Stiftung Esterházy. Da muss man versuchen, für beide Seiten fair an einer guten Lösung zu arbeiten. Ich glaube, wir haben mit der Stiftung Esterházy einen Player im Burgenland, den man nicht negieren kann.

Wenn es also nach Kulturlandesrat Doskozil geht, soll es die Oper im Steinbruch St. Margarethen bald wieder geben?

Wenn es nach mir geht, ist das eine Variante. Es gibt aber viele Themen und wir brauchen eine Gesamtlösung, die ich 2018 präsentieren will.

Welche Straßenbau-Projekte neben der S7 sind künftig wichtig?

Da kommt das Thema der Verlängerung der A3 Richtung Sopron auf uns zu. Bis 2021 will Ungarn die Umfahrung Sopron bauen. Damit fällt auf ungarischer Seite die Tonnage-Beschränkung. Es ist mir ein großes Anliegen, dass wir es schaffen, diese Transitroute so zu gestalten, dass die Gemeinden nicht belastet werden.

Eine „Baustelle“ ist auch die SPÖ. Wie gehen Sie heran, die Partei mehr zu einen?

Ich würde es nicht so definieren, dass die SPÖ im Burgenland eine „Baustelle“ ist, sonst hätten wir wahrscheinlich bei Landtagswahlen nicht so tolle Ergebnisse im Vergleich zu anderen Landesorganisationen.

Aber es war schon einmal besser.

Natürlich. Man darf nicht vergessen, dass der Trend für die Sozialdemokratie europaweit in den letzten Jahren kein idealer gewesen ist. Was die burgenländische SPÖ betrifft, bin ich der Meinung, dass wir bis zum Landesparteitag im September inhaltlich und organisatorisch sehr gut aufgestellt sein werden.