Man rechne damit, dass vier von fünf Landtagsfraktionen zustimmen, schätzten die Klubobleute von SPÖ und FPÖ, Robert Hergovich und Geza Molnar, am Mittwoch in Eisenstadt. Die ÖVP habe angekündigt, nicht zuzustimmen.

Hergovich sprach von einem "wirklich guten Gesetzespaket", mit dem man auch "Altlasten der ehemaligen ÖVP-Kernkompetenzen" abarbeite. Zentrales Anliegen sei ein Interessensausgleich zwischen Jagd und Landwirten.

Molnar: Wildschadensregelung "verfassungsrechtlich spannend"

Im Gesetz werden beispielsweise Wildschäden neu geregelt. Zehn Prozent des Jagdpachtbetrages sollen künftig in "vorbeugende und in den Lebensraum verbessernde Maßnahmen" investiert werden. "Jagd auf Wildtiere statt auf Zuchttiere" sei die oberste Prämisse, erläuterte Hergovich. So sollen Praktiken wie Schnabelsperren oder das Kürzen von Flügeln ebenso verboten werden wie die Gatterjagd, für die 2023 das "Aus" kommt.

Die Novelle sei das bisher größte und umfangreichste Gesetzesprojekt der Koalition, sagte FPÖ-Klubobmann Molnar. "So viel Tierschutz wie jetzt hat es im Jagdgesetz noch nie gegeben", hielt er der Kritik von Tierschützern entgegen. Die Gatterjagd werde abgeschafft, ebenso die Verpflichtung, streunende Hunde und Katzen abzuschießen. Tierquälerische Jagdpraktiken würden unter Strafe gestellt, das Anfüttern und das Aussetzen von Wildtieren werde strenger reglementiert.

Im Landesjagdverband würden demokratische Strukturen geschaffen. "Die hat es dort bisher wirklich nicht gegeben", meinte der FPÖ-Klubobmann. Bei Vorliegen eines einzelnen Wahlvorschlags habe es bisher gar keine Wahl gegeben, dies sei auch "der Regelfall" gewesen. Bisher sei nicht einmal ein Wählerverzeichnis vorgesehen gewesen.

Als "verfassungsrechtlich spannend" bezeichnete Molnar die neue Wildschadensregelung, wobei ein zehnprozentiger Selbstbehalt für die Landwirtschaft bzw. den Bewirtschafter eingeführt werde. Nach Ansicht der Koalition werde diese Regelung verfassungsrechtlich halten. Man könne allerdings nicht ganz ausschließen, dass dies der Verfassungsgerichtshof anders sehe. Jedoch sei auch die bisherige Regelung verfassungsrechtlich fraglich.