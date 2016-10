SPÖ und FPÖ gegen "Abschiebe-Stillstand" .

Der burgenländische Landtag widmete sich am Donnerstag in einem Dringlichkeitsantrag der Rückführung von Flüchtlingen. Neben einem ÖVP-Antrag zur Mindestsicherung fordern SPÖ und FPÖ in einer gemeinsamen Initiative, dass es zur Rückführung von Asylwerbern Abkommen mit den Herkunftsländern geben müsse.