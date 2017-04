Die Grünen wollen nach einem Prüfbericht des Landesrechnungshofes geklärt wissen, wer die politische Verantwortung für Fehlentscheidungen, die "offensichtlich getroffen wurden", trägt. In dem Ausschuss sollen 35 Fragen behandelt werden, darunter etwa die Rolle des damals zuständigen Landesrates Andreas Liegenfeld (ÖVP). Dieser habe "als Landesrat und auf der anderen Seite als Obmann eines Vereins sich gegenseitig die Unterschriften gegeben", meinte Grünen-Landessprecherin Regina Petrik. Es sei auch zu klären, ob Liegenfeld direkte Weisungen an die Mitarbeiter gegeben habe, Zahlungen an den Verein zu tätigen.

Weiters soll die politische Verantwortung der damaligen Landesregierung (SPÖ und ÖVP, Anm.) erhoben werden, ortet Petrik hier doch "politische Willkür". Die Kosten für die laufende Dachsanierung des Vereinssitzes würden etwa aus dem Kulturbudget beglichen. Es liege auf der Hand, dass dem Land "massive finanzielle Verluste" entstanden seien. "Das ist so ein unverantwortlicher Umgang mit Steuergeldern, dass es himmelschreiend ist", meinte die Landessprecherin.

Für den Grünen Landtagsabgeordneten Wolfgang Spitzmüller stellte sich vor allem die Frage, wie es überhaupt zu der Entscheidung gekommen war, die Genussakademie zu errichten. Auch gehöre hinterfragt, aufgrund welcher Kriterien der Standort Donnerskirchen (Bezirk Eisenstadt Umgebung) ausgewählt wurde und wie der für den Pächter nachteilige Vertrag unterschrieben werden konnte.

Der Einsetzung eines Ausschusses müssten laut Petrik neun Landtagsmitglieder zustimmen. Sie hofft dabei auf die Abgeordneten der LBL, den parteifreien Mandatar Gerhard Steier und auf Stimmen der FPÖ. "Sollte es zu keinem Untersuchungsausschuss kommen, dann würde ich sagen, spricht das auch für sich", kommentierte Spitzmüller.