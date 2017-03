Volle Ränge im Sitzungssaal und erhöhte Sicherheitsbestimmungen rund um das Eisenstädter Landhaus: Das neue Jagdgesetz sorgte für Aufsehen – und das nicht nur unter den Abgeordneten.

Da man im Vorfeld mit Demonstrationen der Jägerschaft gerechnet hatte, waren mehr Polizisten und Sicherheitskräfte vor Ort. Zwischenfälle gab es keine, aber durchaus heftige Debatten.

VP verlangte Vertagung und neue Verhandlungen

Die erste große Änderung des Gesetzes seit 1954 sieht unter anderem eine Reform des Jagdverbandes, einen zehnprozentigen Wildschadens-Selbstbehalt für Grundeigentümer sowie eine Abschaffung der Gatterjagd im Jahr 2023 vor.

Beschlossen wurde das Gesetz mit den Stimmen von SPÖ, FPÖ, Grünen und LBL. Die ÖVP hatte bereits den Entwurf heftig kritisiert und verlangte eine Vertagung und neue Verhandlungen. Dieser Antrag wurde nicht angenommen. Gegen das Gesetz stimmte auch der freie Abgeordnete Gerhard Steier.

Landesjägermeister Peter Prieler sprach von einem „unvollständigen Gesetz“ und von einer „Machtdemonstration“. Seitens des Bauernbundes hatte man mehr als 2.000 Unterschriften gegen das Gesetz gesammelt.

Dunst: „Wir haben uns etwas getraut!“

Landesrätin Verena Dunst und die SPÖ betonten in der Sitzung, dass man das Jagdgesetz – „das modernste Österreichs“ – eineinhalb Jahre lang vorbereitet habe: „So viele Menschen haben sich noch nie an einem Gesetz beteiligt.“ Viele Regelungen, die seit Jahrzehnten unter der Zuständigkeit der ÖVP nicht angefasst worden seien, habe man der heutigen Zeit angepasst: „Wir haben uns etwas getraut!“, so Dunst.

Der ÖVP warf Dunst vor, Jäger und Landwirte „im Stich gelassen“ zu haben. VP-Abgeordneter Walter Temmel und seine Parteikollegen, Klubchef Christian Sagartz und der Zweite Landtagspräsident Rudolf Strommer, sehen im neuen Gesetz unter anderem einen Eingriff in Eigentumsrechte und kritisieren, dass „Grundbesitzer zur Kasse gebeten“ würden. Bemängelt wird auch der Ablauf der Verhandlungen. SPÖ-Abgeordneter Wolfgang Sodl warf der ÖVP wiederum vor, „auf dem Rücken der Betroffenen politisches Kleingeld zu wechseln“.

Auch LBL-Obmann Manfred Kölly fühlte sich in die Verhandlungen zu wenig eingebunden, lobte in der Sitzung aber die Landesrätin: „Sie haben da eine schwere Aufgabe übernommen.“ Grünen-Abgeordneter Wolfgang Spitzmüller sieht im neuen Gesetz eine Chance, nicht zuletzt für den Tierschutz.

Jäger wehren sich gegen „Aufpasser“

Für Diskussionen sorgen auch grundlegende Änderungen im Landesjagdverband. So habe es bislang bei Vorliegen eines einzelnen Wahlvorschlages gar keine Vorstandswahl gegeben. FPÖ-Abgeordnete Karin Stampfel meinte in der Landtagssitzung: „Wenn man sich den Wahlmodus angesehen hat, musste man sich fragen, ob man hier von China spricht oder vom burgenländischen Jagdverband.“

Landesjägermeister Peter Prieler hingegen kritisiert eine Neuregelung, mit der künftig zwei Vertreter des Landes in den Vorstand des Verbandes entsendet werden: „Das bedeutet, dass die Aufsichtsbehörde zwei Aufpasser in eine bisher unabhängige Interessensvertretung entsendet.“

Für Diskussionen könnte das Jagdgesetz auch nach dem Beschluss sorgen. Fragen wie der Selbstbehalt von Grundeigentümern sowie das Verbot von Jagdgattern könnten verfassungsrechtlich „noch spannende werden“, heißt es.