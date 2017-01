Seit dem Vorjahr können Interessierte die Sitzungen des Burgenländischen Landtages im Internet mitverfolgen. Im Hinblick auf mehr Transparenz sollen weitere Schritte zur Öffnung folgen, sagte Landtagspräsident Christian Illedits (SPÖ) im Gespräch mit der APA. Ein Ziel sei dabei, das Image der Mandatare zu verbessern.

"Ich glaube, dass die Abgeordneten viel tun. Man muss es eben näher zum Bürger bringen", meinte Illedits. "Natürlich ist es teilweise eine Bringschuld ", räumte er ein. "Alle müssen sich mehr anstrengen, um dieses Image zu verbessern". Hier könne man sehr viel erreichen, indem man zum Beispiel Jugendliche und Schüler über demokratiepolitische Prozesse informiere.

Die Menschen würden, wie man an Wahlergebnissen sehe, auch auf "sehr verkürzte politische Botschaften" reagieren. "Ich glaube, das ist natürlich auch ein bisschen eine Mitschuld der politisch Agierenden. Und da kann man den Landtag und die Abgeordneten schon gut positionieren, indem man ihre Aufgaben, aber auch ihre Pflichten und Tätigkeiten doch ein bisschen mehr in den Vordergrund stellt und das Ganze positiver darstellt", weil sie schlussendlich sehr viel für die Bevölkerung leisten würden und "nicht nur Beschlüsse fassen."

Auf EU-Ebene vertritt Illedits das Burgenland im Ausschuss der Regionen. Hier gebe es für ihn die Möglichkeit, "die Interessen der Menschen mit hinauszutragen" und Problemstellungen aufzuzeigen, die das Burgenland tangieren. 2017 würden auf EU-Ebene bereits erste Budgetgespräche für den Zeitraum nach 2020 beginnen. "Wir werden danach wahrscheinlich Ziel-Zwei sein und da brauchen wir wieder eine starke zusätzliche Förderkulisse für das Burgenland".

Was den sozialen Bereich und die Solidarität betreffe, müsse sich die EU sicherlich verändern, zeigte sich Illedits kritisch und nannte als Beispiel die Flüchtlingspolitik: "Da haben sich Leute jetzt öffentlich entsolidarisiert, das wird sicher nicht zu einer Geschlossenheit beitragen."

Zudem müsse es in Europa generell zu mehr Verteilungsgerechtigkeit kommen. Dies hänge auch mit der Frage der Fiskalsysteme zusammen: "Steuergerechtigkeit und soziale Gerechtigkeit, mehr Verteilungsgerechtigkeit muss da sein." In Europa ginge leider die Tendenz weiter in die Richtung, dass es immer mehr Menschen gebe, die "vom Wohlstand nichts haben" und andererseits gebe es immer mehr Reiche. "Diese soziale Union ist zweifelsohne nicht vorhanden", so Illedits. In Europa sei die Arbeitslosigkeit einfach viel zu hoch, stellte der Landtagspräsident fest: "Das führt natürlich zu Unzufriedenheit und zu Ängsten".

Maßnahmen im Bereich der Freizügigkeit des Arbeitsmarktes bzw. bei der Entsenderichtlinie dürften jedoch nicht zu Nachteilen für Länder führen, die sich positiv entwickelt hätten, wie beispielsweise das Burgenland. Burgenland profitiere im wirtschaftlichen Bereich von der EU sehr viel. Problematisch sei hingegen die Arbeitsmarktentwicklung: 22.000 Menschen, die täglich "einwandern" zum Arbeiten, seien bei insgesamt Hunderttausend Beschäftigen im Burgenland ein Fünftel. "Und das ist einfach enorm", gab Illedits zu bedenken.

Er wolle nicht generell Freizügigkeit verhindern, weil sie für beide Seiten Vorteile habe. Allerdings dürfe sie keine negativen Auswirkungen für das betroffene Land oder die Region haben, betonte der Landtagspräsident. Wenn der soziale Ausgleich fehle, sei dies die größte Gefahr, die Europa destabilisiere.

Es gelte zu akzeptieren, dass jede Region Eigenheiten habe. Auch auf Besonderheiten müsse man reagieren, wenn negative Auswirkungen zu befürchten seien. "Das ist für mich der Weg, wie man Verständnis erreichen kann, damit sich dieses Europa wieder besser ineinander verzahnt".