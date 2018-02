Die ÖVP Burgenland kündigte am Mittwoch an, einen Dringlichkeitsantrag einzubringen, in dem eine Volksbefragung in den vom geplanten Ausbau betroffenen Gemeinden gefordert wird.

Verkehrslandesrat Hans Peter Doskozil (SPÖ) hatte vorige Woche gemeinsam mit weiteren SPÖ-Vertretern die Zustimmung des Landes zur A3-Verlängerung vom Einvernehmen der Anrainergemeinden abhängig gemacht. Dabei habe es sich um "vage Aussagen" gehandelt, meinte ÖVP-Landesparteiobmann Thomas Steiner nun.

Daher werde die Landesregierung mit dem Antrag aufgefordert, nur dann einem Weiterbau zuzustimmen, wenn sich die Bürger der betroffenen Kommunen in einer "quasi bindenden" Volksbefragung dafür aussprechen.

Sagartz erneuerte Kritik an Zinstauschgeschäften des Landes

Es gehe darum, nicht nur "Wortspenden" abzugeben. Die morgige Landtagssitzung werde "ein bisschen ein Elchtest für jene Politiker sein, die in den letzten Tagen und Wochen Versprechungen nach außen transportiert haben", sagte der Landesparteiobmann.

ÖVP-Klubobmann Christian Sagartz erneuerte die Kritik an den Zinstauschgeschäften (Swaps) des Landes. Die berechneten Verluste würden sich bereits auf rund 70 Millionen Euro belaufen. Sagartz forderte Doskozil auf, ein Ausstiegsszenario zu berechnen und vorzulegen.

Kritik übte der Klubobmann auch am politischen Stil. Es sei eine "Frechheit", dass die ÖVP in die Gespräche zum Antrag über den europaweiten Ausstieg aus der Atomenergie nicht eingebunden wurde. Steiner kündigte an, dass man dem Antrag dennoch zustimmen werde.

Auch den Antrag für eine Nulllohnrunde für Landespolitiker werde die Volkspartei mittragen. Die Initiative dazu sei ja schließlich von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) ausgegangen.