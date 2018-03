Die Volkspartei werde einen Antrag im Landtag einbringen, der die Landesregierung auffordert, an den Nationalrat heranzutreten, um die Staatszielbestimmung in der Verfassung zu verankern, erklärte Landesparteiobmann Thomas Steiner am Freitag.

Steiner erinnerte daran, dass die alte SPÖ-ÖVP Bundesregierung im Vorjahr einen ähnlichen Antrag bezüglich einer Staatszielbestimmung zum Wirtschaftsstandort im Nationalrat eingebracht habe. Landesrat Hans Peter Doskozil (SPÖ) - damals noch Minister - habe diesen mitgetragen.

Er gehe daher davon aus, dass der jetzige ÖVP-Antrag im Landtag einen breiten Konsens finden werde. Besonders die SPÖ sei eingeladen, zuzustimmen. Wenn es einen "rot-goldenen Schulterschluss" im Burgenland gebe, werde dies den anderen Parteien im Nationalrat bei der Entscheidungsfindung helfen um eine Verfassungsmehrheit herzustellen.

Der Wirtschaftsstandort Österreich brauche einen viel höheren Stellenwert als es derzeit der Fall sei, meinte Steiner. Besonders im Burgenland gebe es noch viel Luft nach oben. Die rot-blaue Landesregierung mache bei dem Thema jedoch eine "kraft- und saftlose Politik".

SPÖ Burgenland zeigt sich verwundert über ÖVP

Die SPÖ Burgenland hat sich zur Ankündigung der ÖVP verwundert gezeigt. Der Landtag habe bereits im Vorjahr einen Antrag beschlossen, der die Verankerung der Staatsziele Wachstum und Beschäftigung in der Verfassung fordere, so SPÖ-Klubobfrau Ingrid Salamon am Freitag.

Die Initiative sei damals von Rot-Blau ausgegangen. "Da die ÖVP mitgestimmt hat, müsste sie sich eigentlich noch erinnern können", meinte Salamon per Aussendung. Statt im Burgenland "Scheinaktivitäten" zu setzen, solle die ÖVP ihre Kürzungspolitik am Arbeitsmarkt einstellen. Unter anderem gefährde die Abschaffung der Aktion 20.000 den Aufschwung im Burgenland.