BVZ: Abschied nach 27 Jahren, wie fällt Ihre Bilanz aus?

Franz Stefan Hautzinger: In der Landwirtschaft hat sich in den vergangenen drei Jahrzehnten viel verändert. Das Burgenland hat sich zu einem agrarischen Musterland weiterentwickelt. Neue Wege wurden beschritten, indem innovative Projekte in allen Bereichen umgesetzt wurden. Die Landwirtschaftskammer hat diesen Weg offensiv mitbegleitet.

Was sind Ihre größten Erfolge?

Anfang der 90-er Jahre war eine schwierige Entscheidung im Zusammenhang mit dem bevorstehenden EU-Beitritt zu treffen. Für die Landwirtschaft war es ein Sprung ins kalte Wasser. Aber wir haben auch die Chancen gesehen, die ein offener Markt bietet. Damals ist der Grundstein für unser Programm der ländlichen Entwicklung gelegt worden. Auch die Idee, dass das Burgenland Ziel-1-Gebiet wird, ist in der Burgenländischen Landwirtschaftskammer entstanden.

„Die Bürokratie ist in den vergangenen Jahren ständig mehr geworden“

Gab es Begebenheiten, die Ihnen besonders in Erinnerung geblieben sind?

Lustige Dinge ergeben sich oft im Zusammenhang mit Tieren, weil sich Tiere nicht an bestimmte Protokolle halten und im falschen Augenblick das Falsche tun. Das kann oft peinlich werden zum Gaudium des Publikums vor den Kameras.

Wo drückt bei den Bauern der Schuh derzeit am meisten?

Beim EU-Beitritt waren es noch 15.000 Betriebe, die einen Mehrfachantrag bei der AMA gestellt haben. Heute sind es knapp 5.000. Der Strukturwandel ist gewaltig. Die Betriebe sind größer und vor allem leistungsstärker und produktiver geworden. Die Kammer hat ihrerseits auf die Veränderungen reagiert, neue Strukturen geschaffen und sich zu einem modernen Dienstleistungsbetrieb gewandelt. Die Bürokratie ist in den vergangenen Jahren ständig mehr geworden. Da bräuchten wir unbedingt Erleichterungen.

Wie sehen Sie die Zukunft der Landwirtschaft?

Die Landwirtschaft wird immer gebraucht werden. Wir liefern das, was die Menschen täglich brauchen: hochwertige Nahrungsmittel, Rohstoffe für die Energieproduktion, eine gepflegte Kulturlandschaft. Und wir haben auch die Antwort auf den Klimawandel, weil Bodenschutz und Umweltschutz für uns wichtige Themen sind. Wir wollen eine Landwirtschaft, die auf Qualität, auf Herkunft und auf Vielfalt setzt.

Was möchten Sie Ihrem Nachfolger mit auf den Weg geben?

Die Bauernschaft ist dann stark und erfolgreich, wenn sie an einem Strang zieht, egal ob Vollerwerbs- oder Nebenerwerbsbauer, konventionell wirtschaftende oder Biobauern. Wichtig ist, dass wir alle zusammenhalten. Die Landwirtschaftskammer soll weiterhin die Schaltzentrale sein, wo alles zusammen läuft.

Nach so vielen Jahren fällt Ihnen da der Abschied schwer?

Natürlich klingt ein wenig Wehmut nach, aber die Freude über die Erfolge, die wir in gemeinsamer Arbeit erreichen konnten, überwiegt. Es ist ja kein Abschied von der Landwirtschaft, da ich ja nach wie vor aktiver Landwirt bin.