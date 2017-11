ÖVP Burgenland plant schon für Landtagswahl 2020 .

Die ÖVP Burgenland plant schon in Richtung Landtagswahl 2020: Kommendes Jahr will man die Kraft der Volkspartei "auf allen Ebenen" nützen und einen Diskussionsprozess starten, sagte Landesparteiobmann Thomas Steiner am Freitag in Eisenstadt.