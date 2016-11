111 Fragen zu den Mobiltelefonen im Landesdienst stellte das Bündnis Liste Burgenland (LBL) an das Büro von Landeshauptmann Hans Niessl. Aus der Beantwortung geht hervor, dass 372 Handys in den Abteilungen im Einsatz sind (siehe rechts). In den Regierungsbüros sind es 27.

Verwendet werden vor allem die iPhones 5S und 6. Die Handykosten der Abgeordneten werden nicht vom Land getragen. Da die Anschaffungskosten und Gebühren nicht detailliert ausgewiesen werden, fordern die LBL-Abgeordneten Manfred Kölly und Gerhard Hutter mehr Transparenz: „Das wäre auch für den Rechnungshof interessant.“

Seitens des Büros Niessl verweist man darauf, dass Handys unter einem Wert von 450 Euro als „geringwertiges Wirtschaftsgut“ eingestuft und daher nicht aufgeschlüsselt erfasst werden.

Aus der Anfrage

Handys im Landesdienst: Landesamtsdirektion (105), Personalabteilung (4), Abteilung Landesplanung, Sicherheit, Gemeinden und Wirtschaft (22), Finanzabteilung (8), Agrarabteilung (25), Baudirektion (176), Sozialabteilung (22), Kulturabteilung (10)

Telefon-Gesamtkosten

2010 12.873 Euro

2011 34.636 Euro

2012 23.310 Euro

2013 12.487 Euro

2014 28.170 Euro

2015 34.253 Euro