„Mit Kreuz und roter Fahne“: So betitelt Günter Kiermaier seine Lebenserinnerungen. Das Buch ist in zwei Abschnitte aufgeteilt.

Im ersten Kapitel „In schwerer Zeit“, berichtet der ehemalige SP-Nationalrat über seine Jugend in Amstetten und Personen, die für ihn eine wichtige Rolle gespielt haben. Vor allem ältere Leser und Leserinnen werden auch viel Interessantes und Bekanntes über die Stadt und vor allem die Waidhofner Straße darin finden.

Im zweiten Kapitel „Kirche und Sozialdemokratie – ein Widerspruch oder doch nicht?“ berichtet Kiermaier über seine sozialdemokratische und kirchliche Sozialisation und über das, was die beiden Organisationen miteinander verbindet. Kiermaier hält dabei auch mit Ratschlägen an die derzeitige Politikergeneration und mit klugen und treffenden Kommentaren zur aktuellen politischen Weltlage nicht hinter dem Berg.

Zur Person: Günter Kiermaier wurde am 10.11.1942 in Amstetten geboren. Er war Gastwirt und politisch tätig – von 1990 bis 2002 als Nationalrat. Von 1994 bis 2008 war er auch Vizepräsident der NÖ-Wirtschaftskammer.

13 Jahre war Kiermaier Bundesvorsitzender der Ehemaligen Don Boscos, engagierte sich im Katholischen Laienrat und in der ACUS sowie im Pastoralrat der Diözese St. Pölten.