Es hat zuletzt schon Verstimmungen mit dem Bund in Sachen Asyl- Großquartieren gegeben. Glauben Sie nicht, dass „Querschüsse“ aus dem Bund die Beziehung zwischen SPÖ und FPÖ im Land belasten können?

Hans Niessl: Ich glaube, dass es ein wesentlicher Pfeiler der Demokratie ist, dass Parteien verschiedene Meinungen haben. Und dort, wo ich anderer Meinung bin als die Vertreter der Bundesregierung, werde ich das jetzt und in der Zukunft sagen.

„Presseaussendungen der ÖVP beurteile ich danach, dass der Wahrheitsgehalt ein äußerst geringer ist“

Merken Sie das aber auch, dass es für die FPÖ Burgenland jetzt ein wenig schwieriger geworden ist?

Niessl: Es ist grundsätzlich immer einfacher, aus der Opposition heraus Politik zu machen als verantwortlich für die Politik zu sein. Der Standort bestimmt den Standpunkt – das merkt man jetzt bei der FPÖ auf Bundes- und auf Landesebene. Und das merkt man auch bei der SPÖ auf Bundesebene.

FPÖ-Chef Strache sagt, Kreisky würde heute ihn wählen. SPÖ-Geschäftsführer Lercher kontert, dass Haider heute SPÖ wählen würde. Welche Aussage stimmt?

Niessl: Ich sehe diese Aussagen ganz offen nicht als ernsthafte, sondern als humorvolle, überspitzte Formulierungen, die es eben in der Politik gibt. Ich habe dazu eher geschmunzelt, denn es würde Bruno Kreisky niemals die FPÖ wählen und Jörg Haider würde nicht die Sozialdemokratie wählen.

Weniger humoristisch werden Sie die Kritik der ÖVP Burgenland gesehen haben, wo es geheißen hat, bei Ihren Aussagen würde sich Kreisky „im Grab umdrehen“.

Niessl: Presseaussendungen der ÖVP beurteile ich danach, dass der Wahrheitsgehalt ein äußerst geringer ist. Denn wenn die ÖVP Burgenland mich kritisiert, dass ich gegen die großen Unterbringungsmöglichkeiten bin, dann müsste sie dankbar sein und auch Bürgermeister Thomas Steiner, denn auch in Eisenstadt könnte man eine große Anzahl von Asylwerbern im Bundespolizeizentrum unterbringen. Wenn der Herr Steiner meine Aussagen kritisiert, dann ist er dafür, dass in Zukunft in Eisenstadt hunderte Asylwerber untergebracht werden. Da werden sich die Eisenstädter nach ihm umdrehen.

Hat Ihr Donnerwetter zu den Asyl- Großquartieren schon gewirkt? Ist das Thema vom Tisch?

Niessl: Ich gehe davon aus, dass das Donnerwetter von mir in diesem Bereich auch gewirkt hat. Wir haben uns immer gegen Massenquartiere ausgesprochen und das haben wir auch im Koalitionsübereinkommen mit der FPÖ festgeschrieben.

„Presseaussendungen der ÖVP beurteile ich danach, dass der Wahrheitsgehalt ein äußerst geringer ist“

Gibt es weitere Pläne der Bundesregierung, die für Sie eine „rote Linie“ darstellen?

Niessl: Was mich besonders aufregt, ist, dass Mangelberufe aus Drittländern eine große Arbeitsgenehmigung kriegen sollen. Wenn 400.000 Menschen in Österreich arbeitslos sind, kann es keinen Zuzug aus Drittländern geben.

„ Ich würde Hans Peter Doskozil nicht als Sohn bezeichnen, sondern als Politiker der neuen Generation . “

Sie werden in diesem Jahr noch oft gefragt werden, wann es die große Übergabe Ihres Amtes an Landesrat Doskozil geben wird …

Niessl: Ich kann nur daran erinnern: Ich werde Hans Peter Doskozil dafür vorschlagen, im September den Parteivorsitz zu übernehmen und bin überzeugt, dass er ein hervorragendes Ergebnis machen wird. Wir werden ein Jahr vor der Landtagswahl 2020 die weitere Vorgangsweise festlegen.

Kann man die Übergabe so bezeichnen, als ob ein Vater seinem Sohn die Firma übergibt?

Niessl: Ich würde Hans Peter Doskozil nicht als Sohn bezeichnen, sondern als Politiker der neuen Generation, der eine starke Zukunft im Burgenland haben wird und vielleicht auch in der österreichischen Sozialdemokratie. Jeder verantwortungsvolle Politiker muss rechtzeitig darauf schauen, dass gute Leute in Spitzenpositionen kommen.

Vermutlich haben Sie gewusst, dass Doskozil wahrscheinlich für die nächste Zeit politisch für das Burgenland verloren ist, wenn Sie ihn nicht jetzt ins Boot holen.

Niessl: Sobald die ÖVP-FPÖ-Koalition so beschlossen wurde, war für mich sofort klar: Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, dass Doskozil nicht in den Nationalrat einzieht, sondern dass er ins Burgenland kommt. Und ich sage auch Hut ab vor Helmut Bieler, der als Vorgänger auch dafür gesorgt hat, dass dieser Wechsel in derart harmonischer Form vonstatten gegangen ist.

Gibt es Wünsche von Ihrer Seite oder übergeben Sie die SPÖ mit allen Möglichkeiten?

Niessl: Hans Peter Doskozil hat alle Gestaltungsmöglichkeiten und es gibt keinerlei Vorgaben von meiner Seite, was den Parteivorsitz anbelangt. Ich glaube, dass jetzt der Zeitpunkt wieder gekommen ist, zu fragen, was wir in der Sozialdemokratie besser machen können. Da ist es gut, wenn eine neue Politiker-Generation kommt, die das vielleicht glaubwürdiger und authentischer bringen kann.

„ Es gibt ja nicht nur zwei Probleme im Land, sonst wären wir das glückliche Burgenland . “

Noch ungelöst ist die Frage der Zins-Swaps und die Beziehung zu Esterházy. Hat es in der Vergangenheit Versäumnisse gegeben?

Niessl: Man muss den richtigen Zeitpunkt finden, die richtigen Maßnahmen zu setzen. Da braucht man absolute Top-Experten. Ich finde es gut, dass man sagt, mit Doskozil ist ein neuer Player in der Regierung und der hat sich zur Aufgabe gestellt, die Probleme zu lösen. Und wenn das gut für das Land ist, dann wäre ich schlecht beraten, zu sagen, ich mache da nicht mit. Das ist aus meiner Sicht bei allen Problemen so, auch in anderen Bereichen. Es gibt ja nicht nur zwei Probleme im Land, sonst wären wir das glückliche Burgenland, das nur zwei Probleme hat.

Die Landesregierung zieht jetzt Halbzeitbilanz. Wie fällt diese aus Ihrer Sicht aus?

Niessl: Die Bilanz sieht sehr positiv aus. Unser Motto „arbeiten statt streiten“ zahlt sich aus. Wir haben für die Burgenländer in den vergangenen zweieinhalb Jahren gute Rahmenbedingungen geschaffen. Die FPÖ ist ein guter und verlässlicher Partner und das Gleiche gilt für uns.

Möchten Sie zur Bundespräsidentenwahl 2022 antreten?

Niessl: Die Frage stellt sich nicht. In der Politik sollte man nicht vier Jahre vorausschauen.

Sie wären dann immer noch jünger als der jetzige Präsident …

Niessl: Mit einem Wort, ein junger Bursch (lacht). Aber nicht zu jung.

Sagen Sie, das schließen Sie kategorisch aus?

Niessl: Ich beschäftige mich damit nicht, aber ich gehöre zu jenen in der Politik, die kategorisch nichts ausschließen.

Interview: Markus Stefanitsch