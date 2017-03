BVZ: Provokant gefragt: Ginge es im Burgenland sozial gerechter zu, gäbe es keine Flüchtlinge und ausländischen Unternehmen?

Hans Niessl: Für mich liegt der Schwerpunkt darin, dass alle einen fairen Beitrag zum Sozialstaat leisten. Natürlich wollen wir ausländische Unternehmen haben, die Arbeitsplätze schaffen und ihre Steuern zahlen. Das betrifft vor allem die großen Konzerne. Soziale Gerechtigkeit heißt auch, dass es bei der Bildung keine Barrieren gibt oder dass mit dem Erwirtschafteten jenen geholfen wird, die geflüchtet sind. Auf der anderen Seite kann nicht allen geholfen werden, etwa jenen, die nicht aus Kriegsgebieten kommen.

„Ich glaube auch nicht an die Politikverdrossenheit in der Kommunalpolitik“

Der SPÖ-Slogan lautet „Leistung, Aufstieg, Sicherheit“. Große Teile der Bevölkerung haben Angst, dass das „Erarbeitete“ in Gefahr ist …

Ich verstehe zu hundert Prozent, dass man Sorgen hat, wie es weitergeht. Wenn in einem Jahr 300.000 Flüchtlinge über Nickelsdorf kommen, wenn viele, die bei uns sind, die Mindestsicherung bekommen, dann gibt es Sorgen: Wie leistungsfähig ist unser Sozialsystem? Wenn der Zuzug größer ist als die Inte-gration, gibt es Probleme oder Druck am Arbeitsmarkt. Ich bin froh, dass die Bundesregierung erkannt hat, dass es eine importierte Arbeitslosigkeit gibt.

Zur Gemeinderatswahl: Sie haben bei den Regionalkonferenzen angesprochen, dass es kein Spaziergang für die SPÖ wird. Wie will man die Funktionäre motivieren?

Das Ziel ist, die Nummer eins im Burgenland zu sein. Das ist eine Herausforderung. Aber auch wenn mehr Listen antreten, kann man erfolgreich sein, wenn man überzeugend die Standpunkte vermittelt. Ich glaube auch nicht an die Politikverdrossenheit in der Kommunalpolitik. Wenn man sich permanent bemüht, die Partei zu öffnen und junge Menschen einzuladen mitzutun, glaube ich nicht, dass man ein Personalproblem hat. Das sehe ich eher dort, wo man nicht bereit ist, sich zu öffnen. Man muss als Politiker in der Kommunalpolitik einfach dorthin gehen, wo es weh tut, an den Stammtisch, wo man die Meinung gesagt kriegt.

Könnte im Wahlkampf auch das harmonische Verhältnis mit der FPÖ in der Regierung leiden?

Wir haben in der Regierung einen Stil entwickelt, der eine professionelle Arbeit ermöglicht. Das von tagespolitischen Ereignissen abhängig zu machen, wäre nicht der richtige Weg. Das unterscheiden auch die Bürger sehr genau.

„Manches Mal braucht man sogar einen „Plan C““

Man sagt ja: Wenn eine Partei von außen nur wenige Gegner hat, muss man aufpassen, dass es innen nicht zu rumoren beginnt …

Ich glaube, wir haben so viel Arbeit und wir arbeiten gerne. Dadurch stehen nicht die persönlichen Befindlichkeiten im Vordergrund, da halten sich die Diskrepanzen äußerst in Grenzen. Dass die SPÖ-Burgenland österreichweit die erfolgreichste ist, zeigt auch, dass wir geschlossen sind.

Wenn es ab 2020 zwei Landesräte weniger gibt, braucht man aber schon einen „Plan B“, oder?

Manches Mal braucht man sogar einen „Plan C“. Das Gute ist, dass bei uns immer diese Erneuerung stattfindet.

Wie wird sich dann die Nachfolgefrage lösen, falls Sie nicht mehr antreten und Minister Hans Peter Doskozil in Wien bleibt?

Das ist nicht der „Plan A“ (lacht). Ich muss dazusagen, es ist ganz einfach eine Freude, wenn ich Hans Peter Doskozil treffe, denn wir sind nicht nur Parteifreunde, wir sind echte Freunde. Ich werde mit ihm die Herausforderungen und Personalfragen in Ruhe besprechen und so einen guten gemeinsamen Weg finden.

Im Bund stehen Doskozil und sein Vorvorgänger Darabos in Sachen Eurofighter im Fokus. Da gibt es auch Konfliktpotenzial, oder?

Das Grundübel der Eurofighter ist, dass sie überhaupt gekauft wurden. Da haben offensichtlich auch Leute kassiert, was bereits bekannt ist. Das soll alles aufgeklärt werden. Ich sage auch, ein Ziel müsste es sein, dass der Eurofighter weg muss. Wir brauchen meiner Meinung nach ein anderes Gerät. Zum Eurofighter habe ich kein Vertrauen.

Interview: Markus Stefanitsch