Ihren Abschiedsbesuch im Burgenland absolvierte am Dienstag die Botschafterin der Vereinigten Staaten in Wien, Alexa Wesner. Beim gemeinsamen Mittagessen mit Landeshauptmann Hans Niessl, dem auch Eugene Young, Gesandter der US-Botschaft in Wien, und Landtagspräsident Christian Illedits beiwohnten, standen die Themen Wirtschaft und Kultur im Mittelpunkt.

Wesner war 2013 von Präsident Barack Obama als Botschafterin in Österreich nominiert und im Oktober 2013 in Wien akkreditiert worden. Mit dem Wechsel in der Präsidentschaft der USA wird sie per 20. Jänner 2017 aus dem Amt scheiden; bis zur Nominierung des/r neuen Botschafters/in wird Eugene Young Geschäftsträger der US-Botschaft sein.

Landeshauptmann Hans Niessl mit der scheidenden Botschafterin der USA, Alexa Wesner. | Bgld. Landesmedienservice

Bei mehreren Besuchen im Burgenland hatte die Diplomatin mit europäischen Wurzeln ihre große Sympathie zum östlichsten Bundesland bekundet, das seinerseits aufgrund der vielen amerikanischen Auslandsburgenländer seit jeher eine besondere Verbundenheit mit den Vereinigten Staaten hat und diese durch regelmäßige gegenseitige Besuche pflegt.

Wesner bedankte sich bei Landeshauptmann Niessl für die gute Zusammenarbeit und den stets herzlichen Empfang. Sie drückte ihre Bewunderung für die gute wirtschaftliche Entwicklung des Burgenlandes aus und verlieh ihrer Hoffnung Ausdruck, dass die ausgezeichnete Kooperation mit ihrem Nachfolger in gleicher Weise weitergeführt werde.

Niessl bedankte sich bei der scheidenden Botschafterin mit einem Genusskorb mit kulinarischen Produkten aus dem Burgenland und wünschte ihr alles Gute für die Zukunft. Gerne nahm Alexa Wesner, die sich hier immer sehr wohl gefühlt habe, die Einladung des Landeshauptmannes auf einen freundschaftlichen Besuch im Burgenland nach ihrer diplomatischen Karriere an.