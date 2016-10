„Mehr Wertschätzung“ für Burgenlands Bürgermeister und Gemeinderäte war eines der Ziele des kürzlich präsentierten Gemeinderechtspaketes. Auf die Neuerungen konnten sich Regierung und Opposition in langen Verhandlungen einigen.

Bisher sei das Burgenland im Bundesländervergleich der Gehälter Schlusslicht gewesen, jetzt schließt man zum Mittelfeld auf. Profitieren sollen nun vor allem kleinere Gemeinden (siehe Grafik rechts). Bürgermeister von Orten mit bis zu 1.500 Einwohnern — das sind derzeit 103 der 171 burgenländischen Gemeinden — sollen etwa rund 445 Euro mehr bekommen. Mehr verdienen werden künftig auch Vizebürgermeister oder Gemeindevorstände, da deren Bezug laut Gesetz an jenen des Bürgermeisters gekoppelt ist. Zusätzlich werden Sitzungsgelder von derzeit 35 auf künftig rund 89 Euro angehoben.

Aus für Personalunion Bürgermeister-Amtmann

Diese Konstellation werde es künftig – mit Ausnahme jener sechs Orte, wo sie bereits besteht – nicht mehr geben, heißt es seitens des Landes. Wird ein Amtsleiter zum Bürgermeister gewählt, so soll in dieser Zeit seine Funktion als Amtsleiter „ruhend gestellt“ werden. In seinem Aufgabenbereich vertreten soll ihn ein anderer Gemeindebediensteter, allerdings ohne Funktionszulage.