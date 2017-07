Das eindeutige Ergebnis des ÖVP-Wahlkonventes Süd gilt als Überraschung: Mit 67,1 Prozent Zustimmung setzte sich Nationalrat Nikolaus Berlakovich am Montag gegen Landtagsabgeordneten Patrik Fazekas durch.

„Der hohe Zuspruch freut mich natürlich. Wir wollen uns aber gemeinsam für einen Erfolg der ÖVP einsetzen“, betonte Berlakovich gegenüber der BVZ. Fazekas meint: „Im Südburgenland gibt es eine gute demokratische Tradition – hier entscheidet der Wähler mit seiner Vorzugsstimme.“ Am Mittwoch werden beim Wahlkonvent in Eisenstadt die Kandidaten für die Regional-Liste Nord gewählt.

Unter den aussichtsreichen Namen für die vorderen Plätze finden sich Eisenstadts Ex-Bürgermeisterin Andrea Fraunschiel, Zagersdorfs Vize Christoph Zarits, Neusiedls VP-Chef Stefan Kast und Bezirksbäuerin Ilse Schmidt und der Mattersburger JVP-Chef Andreas Feiler.

Die ÖVP-Landesliste wird am 16. August im Parteivorstand bestimmt, das „Reißverschluss-Prinzip“ mit weiblichen und männlichen Kandidaten wird streng eingehalten. Am Ende gilt die Platzierung auf der Liste aber eher als Prestigefrage: Denn aufgrund eines Agreements soll allein die Anzahl der Vorzugsstimmen über den Einzug in den Nationalrat entscheiden.

Apropos Landesliste: Auch die FPÖ will diese Woche offiziell Norbert Hofer als Spitzenkandidaten präsentieren.