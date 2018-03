Zum ersten großen Empfang begrüßt das offizielle Burgenland Bundespräsident Alexander Van der Bellen am Freitag in Eisenstadt. Bei der Ankunft im Landhaus gab es für den Bundespräsidenten ein Ständchen der Militärmusik sowie edle Tropfen von der Weinbauschule.

Nach einem Treffen mit Repräsentanten des Landes auf Schloss Esterházy wird Alexander Van der Bellen in Begleitung von Landeshauptmann Hans Niessl und dem Regierungsteam am Nachmittag die Firma Zoerkler in Jois besuchen. Zum Abschluss wird im Hotel Burgenland in Eisenstadt zum Empfang mit rund 90 Bürgermeistern des Landes geladen.