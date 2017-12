Polit-Bilanzen: Plus und Minus für 2017 .

Plus: Wirtschaftswachstum

Landeshauptmann Hans Niessl, Landesvize Hans Tschürtz und das Regierungsteam verweisen auf ein prognostiziertes Wirtschaftswachstum von bis zu drei Prozent und Top-Plätze im Bundes-Ranking. Diskutiert wurde, inwieweit die Landwirtschaft und Verluste durch Frostschäden eingerechnet werden. Bis 2020 will man 110.000 Beschäftigte im Burgenland erreichen.

Plus: Aufstockung der Polizei

Im Sicherheitsbereich freut man sich über neue Planposten und Ausbildungskurse für die Polizei. Künftig soll das Land auch mehr Mitsprache bekommen, in welchen Gebieten mehr Beamte eingesetzt werden sollen.

Plus: Reformfreude

Trotz teils heftiger Auseinandersetzungen im Landtag weist die Bilanz auch viele gemeinsame Beschlüsse der Fraktionen auf. So wurden seit dem Start der neuen Landesregierung 2015 insgesamt 76 Gesetzesänderungen beschlossen und davon nur sechs mit den alleinigen Stimmen von SPÖ und FPÖ. Im Jahr 2017 wurden in 13 Landtagssitzungen insgesamt 143 Tagesordnungspunkte und 60 Anfragen behandelt.

Minus: Finanz-Fragezeichen

Zum Abschied aus der Regierung verwies Ex-Finanzlandesrat Helmut Bieler (SPÖ) auf „Top-Bewertungen“ des Landes durch Rating-Agenturen. Die Opposition jedoch ortet nach wie vor Millionenverluste durch Zinstauschgeschäfte mit Laufzeit bis 2033. Nun soll ein möglicher Ausstieg neuerlich geprüft werden. Kritisiert wird von der Opposition auch „mangelnde Transparenz“, etwa im Bereich der Landes-Beteiligungen.

Minus: Gerichts-Baustellen

Brisante Verfahren beschäftigen das Land und die Gerichte auch im kommenden Jahr: allen voran der Arbeitsrechtsprozess des entlassenen KRAGES-Geschäftsführers René Schnedl sowie der millionenschwere Rechtsstreit zwischen Land und Esterházy.

Minus: Rechnungshof-Kritik

Die KRAGES wird vom Landesrechnungshof ebenfalls überprüft, zusätzlich zu laufenden Prüfungen der Strukturreform oder der Landessicherheitszen-trale. 2017 wurden zahlreiche Berichte veröffentlicht, in denen der Landesrechnungshof nicht mit Kritik an den Abläufen im Land sparte. Durchleuchtet wurde unter anderem die Umfahrung Schützen am Gebirge oder die Dienstfahrzeug-Flotte.