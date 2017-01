BVZ: Die im Vorjahr beschlossene Verwaltungsreform wird bereits umgesetzt. Wo spürt man Verbesserungen und Einsparungen?

Ronald Reiter: Im Vergleich zu anderen Bundesländern war die Reform nicht von Sparzwang getragen, sondern vom Gedanken, sich vorausschauend zu verschlanken. Die Strukturreform, die für die Mitarbeiter natürlich am emotionalsten spürbar war, ist zum Großteil abgeschlossen. Erste Effekte sind die kürzeren Wege. Es wurden auch wesentliche Bereiche zentralisiert, wie etwa die Beschaffung, was bessere Konditionen bringt.

Welche Zielsetzungen hat die Reform im Hinblick auf Mitarbeiter und Bürger?

Es geht zunächst darum, unsere Prozesse im Haus zu vereinfachen, damit der Bürger merkt, die Anliegen werden schneller erledigt, es wird noch transparenter, und damit auch die Mitarbeiter durch einfachere Abläufe entlastet sind. Wir haben daher unsere Personalentwicklung völlig neu aufgesetzt. Es wurden über 115 Einzelgespräche geführt und die Mitarbeiter gefragt, wo der Schuh drückt. Aufgabenkritik ist eigentlich unser Hauptthema. Das gehört, wie die Optimierung der internen Prozesse, in den nächsten drei Jahren zu unseren größten Aufgaben.

In welche Richtung geht die Personalentwicklung?

Wie die meisten Arbeitgeber, stehen wir vor einer Pensionierungswelle, da ein geburtenstarker Jahrgang in den nächsten zehn Jahren in Pension geht. Rund 900 Mitarbeiter im Landesdienst sind älter als 50 Jahre. Darauf wollen wir uns schon jetzt vorbereiten, in eine strukturierte Personalplanung gehen und dadurch Maßnahmen starten, um in den nächsten Jahren ausreichend Mitarbeiter anzusprechen. Wir wollen aktiv agieren und nicht erst reagieren, wenn es so weit ist.

Das heißt, es wird nicht nur gespart, sondern auch investiert?

Da wir jetzt weniger Abteilungen haben und Beschaffungen zentralisiert haben, sind bereits Kosten gesenkt worden. Aber es wäre zu einfach, nur damit zu rechnen. Man muss, wie es auch der Rechnungshof sagt, die drei Aspekte Zeit, Kosten und Qualität berücksichtigen. Wenn ich Qualität haben will, muss ich dazu stehen und dann heißt es, dass die Kosten nicht immer senkbar sind. Auf lange Sicht soll aber so viel wie möglich verschlankt und vereinfacht werden und das soll in allen Abteilungen spürbar sein.

Rund um die Umstrukturierungen hat es, vor allem von der Opposition, auch Kritik gegeben …

Der Prozess ist jetzt abgeschlossen. Langfristig muss man sich besonders beim Raumkonzept etwas überlegen, um tatsächlich alle Organisationen mit ausreichend Platz auch räumlich zusammenzuführen. Bei einer Umstrukturierung zu verhindern, dass es auch Unzufriedene gibt, ist wahrscheinlich schwierig, da allein schon die Erwartungshaltungen groß sind.

Wie sehen Sie den Oppositions-Vorwurf von „rot-blauen Postenbesetzungen“?

Die Querschüsse sind nicht hilfreich, aber das ist das Geschäft der Opposition. Wir sind aber überzeugt, dass die Prozesse in dieser Reform absolut transparent gelaufen sind. Wir fragen keinen Mitarbeiter, welcher Partei er angehört.