2016 hatte schon zu Beginn viele Titel als Motto vorangestellt bekommen: Jahr der Bildung, Jahr der kulturellen Vielfalt, Jahr der Reformen – und am Ende wurde es zum „Jahr der Rekorde“. So betitelt von der rot-blauen Landesregierung, die vor Weihnachten durchwegs zufrieden bilanzierte.

SPÖ:

Landeschef Hans Niessl und sein Team verwiesen vor allem auf die Rekorde im Tourismus (erstmals mehr als drei Millionen Nächtigungen), in der Wirtschaft (höchstes Wachstum) und auf 100.000 Beschäftigte am Arbeitsmarkt. Letzterer gilt aber nach wie vor als Sorgenkind, stieg 2016 doch auch die Arbeitslosigkeit weiter an.

Niessl sprach bei der traditionellen SPÖ-Bilanz auch von einem „Jahr der Bestätigung“ im Hinblick auf Grenzkontrollen und Sicherheitsfragen: „Wir haben in all unseren Forderungen und Befürchtungen Recht behalten.“

Im neuen Jahr will die SPÖ den Fokus auf Soziales legen; gewarnt wird vor einer „Einwanderung in das Sozialsystem“. Das geänderte Gemeinderecht, das 2017 in Kraft tritt, wird von allen Seiten als Musterbeispiel parlamentarischer Zusammenarbeit genannt, die ÖVP für „ihre Fundamentalopposition“ kritisiert. Die Koalition mit der FPÖ hingegen lobt die SPÖ als äußerst konstruktiv. Das Motto: „Arbeiten statt streiten!“

FPÖ:

Das Lob gaben die Freiheitlichen bei ihrer Bilanz zurück: Das Verhältnis sei geradezu „kameradschaftlich“, meinte FP-Chef und Landesvize Hans Tschürtz, „weil wir uns mit dem Koalitionspartner nicht duellieren“. Für die FPÖ sei 2016 das erfolgreichste Jahr in ihrer Geschichte gewesen, betonte man im Hinblick auf das Ergebnis Norbert Hofers bei der Bundespräsidenten-Wahl.

Die „Reformfreudigkeit“ von Rot-Blau, so das FPÖ-Team einhellig, habe sich in der Verwaltungsreform gezeigt; die Abschaffung des Proporzes in den Landesgesellschaften wäre in einer rot-schwarzen Landesregierung „nicht möglich gewesen“.

Als nächste große Entscheidung der Regierung steht jetzt eine Einigung bei der vieldiskutierten Mindestsicherung an.

Bestätigt sehen sich die Freiheitlichen indes auch in „ihrem“ Tourismus-Ressort oder in der Umsetzung des Prestigeprojektes „Sicherheitspartner“, das 2017 weitergeführt wird.

ÖVP:

„Hart in der Sache, aber herzlich zu den Menschen“, lautete auch 2016 das Motto der Volkspartei, die in ihrer neuen Rolle angekommen sei. Von einer „Fundamentalopposition“ will man mit Verweis auf viele gemeinsame Gesetzesbeschlüsse zwar nichts hören, Kritik gibt es aber reichlich.

„Rot-Blau hält das Land im Würgegriff. Wir klopfen der Regierung, wenn nötig, auf die Finger“, fasst es ÖVP-Obmann Thomas Steiner zusammen.

Man werde der Regierung auch 2017 „keine Atempause gönnen“ und auf die Umsetzung von „Alternativen“ pochen. Genannt werden hier unter anderem die Forderung nach mehr Geld für die Gemeinden oder nach einem Ausstieg des Landes aus den Zinsgeschäften.

Grüne:

Die Grünen haben im abgelaufenen Jahr unter anderem für Klimaschutz und gegen „Sozialabbau“ gekämpft und „eine Verschärfung des Stils festgestellt“.

Die Fünf-Parteien-Einigung zum Gemeindepaket sehen auch sie als „Beispiel, wie Demokratie funktionieren kann“; kritisiert wird der Umgang mit der Opposition im Landtag.

Als Highlight gilt der Wahlsieg Alexander Van der Bellens: „Hier haben viele gesehen, dass man gemeinsam etwas bewegen kann und dass es cool sein kann, mit den Grünen zusammenzuarbeiten“, meint Sprecherin Regina Petrik.

LBL:

Das Bündnis Liste Burgenland sieht sich in vielen Punkten als „Ideengeber“ für die Regierung, „selbst wenn unsere Anträge oft abgeändert werden“, meint LBL-Obmann Manfred Kölly.

Im Landtag könne man „eigentlich mit allen Fraktionen“, Kontrolle und Kritik an Rot-Blau sei aber auch nötig. So tritt die LBL weiterhin etwa für eine Entpolitisierung der Verbände ein.

Generell habe man, so Kölly, auch heuer gezeigt, dass man im Land mitarbeiten wolle, „damit etwas weitergeht“. Dieser Kurs soll – wie bei allen anderen Parteien mit Blick auf die Gemeinderatswahl – auch im neuen Jahr beibehalten werden.