Die Kontrollen an den Grenzen zu Ungarn und Slowenien werden um ein weiteres halbes Jahr bis 11. November fortgesetzt. Burgenlands Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ) begrüßt die Verlängerung, teilte er am Samstag mit. "Solange die Schengen-Außengrenzen nicht entsprechend gesichert sind, müssen die Binnengrenzen gesichert werden", betonte Niessl in einer Aussendung.

Die Grenzkontrollen seien ein wirksames Mittel, insbesondere die Schlepperkriminalität einzudämmen. Die derzeitige Situation - eine wieder aktive Balkanroute und verstärkte Anlandungen in Griechenland sowie Migrationsbewegungen nach und über Österreich - belegten die Notwendigkeit der Weiterführung der Kontrollen, hieß es. Nicht zuletzt würden damit auch zahlreiche kriminelle Handlungen wie Diebstähle oder illegale Welpentransporte aufgeklärt.

Die Grenzkontrollen wurden mit Verordnung des Innenministeriums von Freitag bis zum 11. November 2018 verlängert. "Es geht nicht nur darum, der Bevölkerung ein Höchstmaß an Sicherheit zu gewährleisten, sondern auch darum, das subjektive Sicherheitsgefühl der Bevölkerung, das der realen Sicherheitslage deutlich hinterherhinkt, zu heben", hielt Niessl fest. Er verwies in diesem Zusammenhang auch auf die im April unterzeichnete "Sicherheitsleitlinie", eine Kooperation mit dem Innenministerium.