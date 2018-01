Der Wahlsieg von Johanna Mikl-Leitner und das Halten der Absoluten sorgt natürlich zuallererst bei der burgenländischen ÖVP für Freude. "Ein sensationeller Erfolg für die Volkspartei Niederösterreich. Herzliche Gratulation an Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner", sagt ÖVP-Landesparteiobmann Thomas Steiner zum Ergebnis.

"Bei einer so schwierigen Ausgangslage, so ein unglaubliches Ergebnis hinzulegen, ist nicht nur der Rückenwind aus der Bundesregierung, sondern auch ‚hausgemacht‘. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner hat schon in den vergangenen Monaten gezeigt, dass sie alles mitbringt, was Niederösterreich an der Spitze braucht. Mit der notwendigen Erfahrung und ihrem untrüglichen Gespür für die Anliegen der Bürger wird sie nun das Land in eine erfolgreiche Zeit führen", ist Steiner überzeugt.

Niessl freut sich auf Zusammenarbeit

Gratulationen kommen auch von SPÖ-Landeshauptmann Hans Niessl - sowohl für seinen Parteikollegen Franz Schnabl als auch für Landeshauptfrau Mikl-Leitner. "Der Einsatz der SPÖ Niederösterreich und ihrem Spitzenkandidaten Franz Schnabl wurde von den Wählern honoriert. Ich gratuliere zu diesem deutlichen Stimmenzuwachs. Auch meiner Amtskollegin Johanna Mikl-Leitner gratuliere ich zu ihrem herausragenden Wahlerfolg. Ich freue mich schon auf die weitere Zusammenarbeit mit ihr", sagt Niessl.

Die ÖVP kommt bei der Landtagswahl auf 49,6 Prozent (- 1,2 %) der Stimmen und hält damit die absolute Mehrheit. Die SPÖ liegt mit 23,9 Prozent (+ 2,3 %) auf Platz zwei vor den Freiheitlichen mit 14,8 Prozent (+ 6,6 %). Die Grünen schaffen mit 6,4 Prozent (- 1,6 %) ebenso den Einzug in den Landtag wie auch erstmals die Neos mit 5,2 Prozent.