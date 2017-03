131 Jugendliche seien bei der Wahl 2012 für die Sozialdemokratie in die Gemeinderäte eingezogen, dieses Mal sollen es noch mehr werden, so LAbg. Killian Brandstätter nach dem Landesparteivorstand am Montag. Die Partei brauche gestandene Funktionäre aber auch junge, frische Kräfte, meinte Landeshauptmann Hans Niessl.

Das Ziel sei es, in jeder Gemeinde einen Jugendgemeinderat zu stellen, teilte die Landessekretärin der SJ Burgenland, Caroline Pavitsits, mit. Bereits jetzt gebe es dazu zahlreiche Aktivitäten. Wichtige Themen für die jungen Menschen seien günstiger Wohnraum, "Jugendfreiräume" sowie öffentliche Verkehrsanbindungen.

"Wir müssen auch in unseren Gemeinderäten jünger werden, wir müssen weiblicher werden und wir müssen moderner werden", sagte Niessl. In den letzten Jahren sei es in der SPÖ Burgenland bereits zur Verjüngung gekommen, beispielsweise durch den neuen Landesgeschäftsführer Christian Dax oder der neuen Jugendlandesrätin Astrid Eisenkopf.

Politikverdrossenheit könne er bei der Jugend nicht ausmachen, meinte Brandstätter. "Man muss den Jugendlichen eine Bühne bieten um mitzuentscheiden." Die jungen Menschen würden sich in den burgenländischen Gemeinden sehr wohlfühlen, berichtete Eisenkopf. Dort müssten diese abgeholt werden. Der Jugend sei die Sachpolitik wichtig und "dass keine leeren Worthülsen von den Politikern gedroschen werden", sagte Eisenkopf.