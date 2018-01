Landespolitik

FPÖ-Team: Demnächst will die FPÖ einen neuen Landesgeschäftsführer und einen neuen Klubdirektor präsentieren. Eine Nachbesetzung wird durch den Wechsel von Christian Ries in den Nationalrat notwendig.

Wahlanfechtung: Anfang des Jahres rechnet man mit einem Prüfergebnis von Landeswahlbehörde und Staatsanwaltschaft rund um Manipulationsvorwürfe gegen Bürgermeister Manfred Kölly (LBL) bei der Gemeinderatswahl in Deutschkreutz.

LH-Konferenz: In der zweiten Jahreshälfte hat das Burgenland den Vorsitz der Landeshauptleute-Konferenz inne. Landeshauptmann Hans Niessl vertritt das Land mit Landtagspräsident Christian Illedits als Mitglied im Ausschuss der Regionen auch in den Verhandlungen um die EU-Förderungen nach 2020.

SPÖ-Rochade: Im September wird Landesrat Hans Peter Doskozil in der SPÖ den Parteivorsitz von Hans Niessl übernehmen. Gegen Ende des Jahres sollen auch die ersten Spitzenkandidaten für die Landtagswahl 2020 präsentiert werden.

SPÖ-Rochade. Im Herbst übergibt Landeschef Hans Niessl (r.) den Parteivorsitz an Hans Peter Doskozil. | BVZ

Straßenverkehr

Digitale Vignette: Statt der Klebevignette kann über das Mautsystem der ASFINAG eine digitale Vignette erworben werden. Der Preis wurde um ein Prozent angehoben: Eine Jahresvignette für Pkw kostet 87,30 Euro, jene für Motorräder 34,70 Euro.

Digitale Vignette. Anstelle des Aufklebers gibt es jetzt auch die „virtuelle“ Version. | Bilderbox/BVZ

Computer-Mopedprüfung: Voraussichtlich ab 1. März wird die Prüfung für den Mopedführerschein am Computer abgewickelt. Damit werden die Voraussetzungen an andere Führerscheinklassen angeglichen.

e-Call: Ab 31. März müssen neu genehmigte Pkw und Lkw bis 3,5 Tonnen höchstzulässigem Gesamtgewicht über ein eCall-System – ein automatisches Notruf-System – verfügen.

Neue „Pickerl“-Vorschriften: Mit 20. Mai treten neue Toleranzfristen in Kraft. Für Lkw, Rettungsfahrzeuge und Taxis beginnt der Toleranzzeitraum dann drei Monate vor dem Prüfmonat, es gibt aber keine Überziehungsfrist. Neu für alle ist, dass das Fahrzeug bei Feststellung eines schweren Mangels nur mehr zwei Monate ab Überprüfung genutzt werden darf.

LKW-Fahrverbot im Burgenland: Ab 1. Oktober ist zusätzlich die Klasse „EURO II“ vom Fahrverbot erfasst. Ausnahmen bestehen für Oldtimer sowie Kfz im Rahmen des Schaustellergewerbes, diese müssen mit einer entsprechenden Abgasklassenplakette versehen sein.

Arbeits- und Sozialrecht

Pflegeregress-Abschaffung: Den Bundesländern ist es ab sofort untersagt, Ersatzansprüche gegenüber Bewohnern von Pflegeheimen beziehungsweise deren Angehörigen geltend zu machen. Laufende Verfahren sind einzustellen.

Verschärfung in der Baubranche: Unternehmen, die Bauarbeiter nur Teilzeit oder fallweise beschäftigen, müssen jede Änderung des Beschäftigungsausmaßes und der Lage der Arbeitszeit sowie des Einsatzortes melden.

Verfahrensvereinfachung: Für eine vorzeitige Freistellung schwangerer Mitarbeiterinnen bei bestimmten medizinischen Indikationen ist ab sofort keine Überprüfung des Facharztattestes, etwa durch Amtsärzte, mehr nötig.

Symbolbild: Bilderbox | Bilderbox

Erstattung von Internatskosten: Ab sofort werden die Internatskosten für Berufsschüler von den einzelnen Betrieben übernommen. Gedeckt werden diese letztlich über die Gewährung von Beihilfen aus Mitteln des Insolvenz-Entgelt-Fonds.

Berufliche Integration: Im Sinne eines besseren Rechtsschutzes wird dem Behindertenanwalt und dem Klagsverband die Befugnis zur Einbringung einer allgemeinen Verbandsklage eingeräumt. Große Kapitalgesellschaften können auch auf Unterlassung und Beseitigung einer Diskriminierung behinderter Menschen geklagt werden.

Verbesserungen für Freiwillige: Ein freiwilliges Sozialjahr kann ab heuer auch in Krankenanstalten absolviert werden. Dafür gelten nun hinsichtlich der Gewährung der Familienbeihilfe die gleichen Regelungen wie für Zivil- und Präsenzdiener. Ferner wird die Einsatzmöglichkeit bei Rettungsdiensten verlängert.

Besserer Nichtraucherschutz am Arbeitsplatz: In Anlehnung an die jüngste Tabakgesetznovelle ist ab 1. Mai das Rauchen in Arbeitsstätten grundsätzlich verboten. Es dürfen aber spezielle Raucherräume eingerichtet werden.

Angleichung der Rechte für Arbeiter & Angestellte: Mit 1. Juli gibt es für Arbeiter und Angestellte einheitliche Regelungen für die Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall oder nach einem Unfall. Der verbesserte Kündigungsschutz für Arbeiter gilt ab 2021.

Strafen für Nichterfüllung der Ausbildungspflicht: Strafen sind ab 1. Juli möglich, sollen jedoch nur als letzte Konsequenz ausgesprochen werden. Nur wenn Erziehungsberechtigte nachweislich keine Verantwortung übernehmen beziehungsweise keine Bemühungen für die Bildungslaufbahn ihrer Kinder zeigen, soll gegen sie Anzeige erstattet werden. Der Strafrahmen beträgt 100 bis 500 Euro beim ersten Verstoß und 200 bis 1.000 Euro im Wiederholungsfall.

Notstandshilfe: Die Notstandshilfe wird partnerunabhängig: Das Einkommen des Partners wird ab 1. Juli bei der Berechnung der Höhe der Unterstützung nicht berücksichtigt.