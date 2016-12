Sein Kontrahent Alexander Van der Bellen meint dagegen, dass Grund- und Menschenrechte nicht Thema von Volksabstimmungen sein dürfen.

Die APA hatte die Hofburg-Kandidaten um die Beantwortung eines Katalogs mit 14 Fragen aus dem Bereich der Außenpolitik gebeten, darunter auch, ob sie auch Volksabstimmungen zu Fragen zulassen würden, die der Europäischen Menschenrechtskonvention widersprechen (z.B. die Wiedereinführung der Todesstrafe).

Unterschiedliche Meinungen zu Faymann als EU-Ratspräsident

"Ich bin davon überzeugt, dass die Menschen ein gutes Gespür dafür haben, welche Themen für direkt-demokratische Abstimmungen geeignet sind und dass die Wiedereinführung der Todesstrafe nicht mit unseren Werten vereinbar ist", antwortete Hofer, der im Wahlkampf mehr direkte Demokratie versprochen hat. Van der Bellen sagte dagegen: "Themenbereiche, die Grund- und Menschenrechte berühren, sollen nicht Gegenstand von Volksabstimmungen sein."

Unterschiedlicher Meinung sind die beiden Kandidaten auch, was einen möglichen EU-Ratspräsidenten Werner Faymann betrifft. Van der Bellen sagte, er würde eine Kandidatur Faymanns unterstützen, "denn es wäre eine Ehre, wenn ein Österreicher dieses wichtige Amt bekommen würde". Als langjähriger Bundeskanzler kenne er den Europäischen Rat sehr gut. Ein wenig verklausuliertes Nein kommt dagegen von Hofer: "Ich glaube, es war ein guter Schritt von Werner Faymann, sich aus der Politik zurückzuziehen und andere Wege einzuschlagen."

Geteilter Meinung sind Hofer und Van der Bellen auch über die vor eineinhalb Jahren erfolgte Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim durch Russland. Der FPÖ-Kandidat meint, dass "der Willen der Betroffenen zu akzeptieren" sei. Van der Bellen plädierte für ein Abkommen über die Krim zwischen Kiew und Moskau.

Mit Sorge sehen beide die Unabhängigkeitsbestrebungen der bosnischen Serben. Ein Unabhängigkeitsreferendum "widerspräche den gegenwärtigen internationalen Verträgen in Bezug auf Bosnien-Herzegowina", betonte Van der Bellen. Hofer warnte vor "Unabhängigkeitsbestrebungen ohne Verhandlungen", doch könnte man "sehr vorsichtig" mit einem "Loslöseprozess" beginnen, wenn das Referendum verfassungsmäßig durchgeführt würde.

Südtirol-Frage: Beide betonen die Schutzmachtfunktion

Nicht vorpreschen wollen die beiden Kandidaten, was eine Verlegung der österreichischen Botschaft in Israel von Tel Aviv in die Hauptstadt Jerusalem betrifft. "So lange der endgültige Status von Jerusalem nicht gelöst ist, sollte die Botschaft in Tel Aviv bleiben", betonte Van der Bellen. Hofer meinte, dass darüber der Außenminister entscheiden solle und er sich als Bundespräsident nicht einmischen möchte. "Aber üblicherweise befinden sich die Botschaften in der Hauptstadt."

In der Südtirol-Frage betonten Hofer und Van der Bellen die Schutzmachtfunktion Österreichs. Zum Thema Doppelstaatsbürgerschaft kommt vom FPÖ-Kandidaten ein klares Ja in Bezug auf Südtiroler, während Van der Bellen das als Sache von Bundesregierung und Parlament ansieht.

Die Frage, ob Trump oder Putin die größere Gefahr für den Weltfrieden seien, beantworten beide Kandidaten mit einem Verweis auf die Notwendigkeit guter Beziehungen Österreichs zu den USA und Russland. Zur Frage, welcher Nachbarstaat Österreich außen- und europapolitisch am nächsten steht, verweist Hofer auf die Visegrad-Gruppe als "Korrektiv innerhalb der Europäischen Union". Dagegen betont Van der Bellen in Anspielung auf eben diese Gruppe, "dass es EU-Staaten gibt, deren Regierungen nationalistische Bestrebungen verfolgen und viele andere, die einen klar pro-europäischen Kurs verfolgen, den ich auch für Österreichs Zukunft für den eindeutig besseren Weg halte".

Beide Kandidaten sind offen für europaweite Volksabstimmungen, wobei Hofer aber eine klare Unterscheidung wünscht, "welche Themen europäische Befugnisse oder nationalstaatliches Recht betreffen". Van der Bellen meint, dass "grundlegende Reformen von europaweiter Bedeutung in europaweiten Volksabstimmungen getroffen werden" könnten. Distanziert sehen die Hofburg-Kontrahenten den Vorschlag einer EU-Armee und plädieren stattdessen für eine engere Zusammenarbeit der EU-Staaten in Sicherheitsfragen. Ein grundsätzliches Ja kommt von beiden zum EU-Beitritt der Westbalkanstaaten.

Auf die Frage, wo die Europäische Union in zehn Jahren stehen soll, äußert Hofer den Wunsch nach einer "echten Bürgerunion" mit Mitbestimmung und gemeinsamer Bewältigung der "großen Themen". Van der Bellen äußert die Erwartung, dass die EU in einem Jahrzehnt "näher zusammengerückt, entscheidungsstärker, wirtschaftlich erfolgreicher sein" werde.