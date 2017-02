Bezirk Oberwart

Oberwart-Steinbrückl: Kriechspur (1,5 Millionen Euro)

Oberwart: Rohrbachbrücke (500.000 Euro)

Oberwart: Umbau Kreisverkehr McDonald‘s (65.000 Euro)

Pinkafeld: Ortsdurchfahrt (360.000 Euro)

Mariasdorf: Ortsdurchfahrt und Freilandstraße (47.000 Euro)

Rotenturm: Gehweg (70.000 Euro)

Weinberg-Schönherrn (100.000)

Bernstein: Ortsdurchfahrt (50.000)

Großpetersdorfer Straße (10.000)

Großpetersdorf: Umfahrung (5.000 Euro)

Dürnbach-Schachendorf: Umfahrung (750.000 Euro)

Dürnbach-Markt Neuhodis (20.000 Euro)

Drumling-Stadtschlaining: Hangrutschung (1.000 Euro)

Tauchener Straße (15.000 Euro)

Tauchener Ast (25.000 Euro)

Aschauer Straße (13.000 Euro)

Drumling: Drumlingbachbrücke (50.000 Euro)

Investitionen im Bezirk Oberwart: gesamt 3,593 Millionen Euro (davon rund 2,4 Millionen Euro in neue Baulose)

Bezirk Oberpullendorf

B61a bis Staatsgrenze (5,4 Mio.)

Weppersdorf: Brückensanierungen (573.000 Euro)

Unterloisdorf: Rabnitzbrücke (200.000 Euro)

Landsee: Straße bis zur Landesgrenze (20.000 Euro)

Weppersdorf-Lackenbach (1 Mio.)

Markt St. Martin: Ortsende Fahrbahnteiler (42.000 Euro)

Steinberg-Dörfl: Park & Ride (300.000 Euro)

Lutzmannsburg: Thermenumfahrung (310.000 Euro)

Oberloisdorf: Ortsdurchfahrt (150.000 Euro)

Bezirk Neusiedl am See

Nickelsdorf: Kreuzung beim Ast Nickelsdorf (362.000 Euro)

Parndorf: ÖBB-Brücke (200.000 Euro)

Parndorf-Neusiedl am See: Business-Zone (320.000 Euro)

Neusiedl am See: Ortsdurchfahrt (100.000 Euro)

Zurndorf: Kreisverkehr Ortsdurchfahrt (395.000 Euro)

Zurndorf: ÖBB-Brücke (50.000

Euro) / Leithabrücke (27.000 Euro)

Kittsee: Kreisverkehr Ortsdurchfahrt (445.000 Euro)

Halbturn: Ortsdurchfahrt (100.000 Euro)

Kaisersteinbruch: Freilandstraße (160.000 Euro)

Edelstal: B50 Freilandstraße (1,265 Millionen Euro)

Edelstal: Ortsdurchfahrt – Linksabbieger-Spur (45.000 Euro)

Andau: Ortsende – Fahrbahnteiler (45.000 Euro)

Bezirk Mattersburg

Mattersburg: Arena-Kreuzung (195.000 Euro – Schluss-Abrechnung, keine weiteren Maßnahmen geplant)

Mattersburg: Wulkabrücke (360.000 Euro)

Forchtenstein: Ortsdurchfahrt (55.000 Euro)

Marz: Ortsdurchfahrt (40.000)

Pöttschinger-Straße: Rutschungssanierung (50.000 Euro)

Bad Sauerbrunn-Pöttsching: Freilandstraße (20.000 Euro)

Hirm: Ortsdurchfahrt (100.000)

Investitionen Bezirk Mattersburg: gesamt 900.000 Euro