Insgesamt 79 Empfehlungen gibt der Landesrechnungshof in seiner Prüfung zur Gebarung der Landessicherheitszentrale (LSZ) ab. Wie berichtet, werden Mängel in der Unternehmensführung und Buchhaltung kritisiert.

Geprüft wurden die Jahre 2011 bis 2016. Die Prüfung wurde von Landeshauptmannstellvertreter Hans Tschürtz in Auftrag gegeben, der das Sicherheitsressort 2015 übernommen hatte. Gemeinsam mit dem heutigen Geschäftsführer Christian Spuller, seit Juni 2017 im Amt, übte Tschürtz in einer Pressekonferenz nun Kritik am früheren Führungsteam der Sicherheitszentrale.

Neben den aus Sicht des Landesrechnungshofes zu hohen Zuwendungen an die LSZ nennt Tschürtz „unglaubliche Details“ als Unstimmigkeiten. So werden unter anderem auch „Gehaltserhöhungen ohne zugehörige Beschlüsse“, unschlüssige Kreditkarten-Abrechnungen oder Unregelmäßigkeiten in der Dienstfahrten-Abgeltung kritisiert. „Für mich ist das der Auftrag, hier Ordnung zu schaffen“, meinte Tschürtz, „denn die LSZ ist ein Aushängeschild für die Sicherheit des Burgenlandes, da geht es mitunter um Leben und Tod.“

Ex-Geschäftsführer wehrt sich im BVZ-Gespräch

Die BVZ fragte auch beim früheren Geschäftsführer nach, der die Kritikpunkte im Bericht zum Teil „nicht nachvollziehen“ kann. Im Fall von überdurchschnittlich hohen Überstunden etwa verweist er auf den Aufbau des neuen Funknetzes und die Flüchtlingskrise 2015; beides hätte zu einem entsprechenden Mehraufwand in der LSZ geführt. Zudem seien viele Punkte auch „Thema der Generalversammlungen“ gewesen. Auf diese Punkte wird im Bericht ebenfalls im Detail eingegangen.

Der Landesrechnungshof hatte dem Land Burgenland als Mehrheitseigentümer ebenfalls „Steuerungs- und Kontrolldefizite“ attestiert. Tschürtz hingegen sieht keine politische Verantwortung bei seinem Ressort-Vorgänger, Landeshauptmann Hans Niessl. Hauptverantwortlich sei die damalige Führung der Landessicherheitszentrale gewesen, so Tschürtz.

Der jetzige Geschäftsführer Christian Spuller betonte, dass einzelne Punkte bereits geändert wurden, etwa die Reduktion von zwei auf einen Leitstellen-Leiter oder die Funktionstrennung von Geschäftsführer und Sicherheitskoordinator.

Eine Sachverhaltsdarstellung an die Staatsanwaltschaft sei in weiterer Folge zwar nicht ausgeschlossen, hielt Tschürtz fest, dazu wolle man aber noch weitere interne Erhebungen abwarten. Laut Spuller werden auch steuerrechtliche Details geprüft, gegebenenfalls könne es eine Selbstanzeige der LSZ beim Finanzamt geben. Tschürtz empfahl dem früheren Geschäftsführer, den ehemaligen Prokuristen und dem IT-Leiter – allesamt nicht mehr im Dienst der LSZ – ebenfalls eine „Abklärung mit dem Finanzamt“.