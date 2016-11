Dabei wurde die Weiterentwicklung eines Programms zur Lohnverrechnung durchleuchtet. Das Resümee: Von 2,2 Millionen Euro, die investiert wurden, seien rund zwei Millionen für das Nachfolgeprojekt "nicht verwertbar" gewesen.

Mithilfe des Programms zur "Integrierten Personaladministration" (IPA) wurde die Lohnverrechnung für rund 8.000 aktive bzw. pensionierte Beamte, Regierungsmitglieder und Landtagsabgeordnete durchgeführt. Das Programm hätte mit Unterstützung externer Dienstleister bis Ende 2012 in eine neuere Programmiersprache übersetzt werden sollen. Da die Fertigstellung bis Mitte 2014 nicht erfolgte, habe das Land die Weiterentwicklung von IPA beendet.

Mangelhafte Planung und fehlende Personalressourcen

Als Ursachen für den "nachteiligen Projektverlauf" macht der BLRH unter anderem ein unzureichendes Projektmanagement, mangelhafte Planung, fehlende Personalressourcen im Land sowie für das Land nachteilige Verträge und eine unzureichende Projektdokumentation aus. Von 2009 bis 2014 seien für die Weiterentwicklung des Programms Kosten von 2,2 Millionen Euro entstanden. Davon seien Investitionen im Ausmaß von zwei Millionen für die Neuausrichtung der Weiterentwicklung - sie erfolgte unter der Bezeichnung "IPA Neu" in Form einer Kooperation mit dem Land Oberösterreich - "nicht verwertbar" gewesen, heißt es im Bericht.

Der Landes-Rechnungshof listet in seinem 203-seitigen Bericht insgesamt 70 Empfehlungen auf. Sie reichen von der rechtzeitigen Ausschreibung von Leitungspositionen über die Umsetzung von Projekten "ausschließlich auf Basis fundierter Entscheidungsgrundlagen" bis zum rechtzeitigen Abschluss von Datenschutzvereinbarungen mit allen Betroffenen.

Referat für Personalentwicklung eingerichtet

Die Landesregierung schrieb in ihrer Stellungnahme, dass die im Bericht dargestellten Entwicklungskosten "nicht nachvollzogen werden können". Was die Besetzung von Leitungspositionen betreffe, werde das Land die Empfehlungen des BLRH "noch verstärkter beachten", da in der Zwischenzeit ein eigenes Referat für Personalentwicklung eingerichtet worden sei, das ein strukturierteres Vorgehen gewährleisten solle.

Die Oppositionsparteien übten in Reaktion auf den Bericht Kritik. Wenn von 2009 bis 2014 Steuergeld von knapp zwei Millionen Euro in ein Projekt fließe, welches dann 2014 abgebrochen worden und mit neuem Geld komplett neu ausgerichtet worden sei, sei die Vorgehensweise bei der Erstellung der Gesamtplanung auf alle Fälle infrage zu stellen, stellte der Obmann des Bündnis Liste Burgenland (LBL), Manfred Kölly, in einer Aussendung fest. "Die Verantwortlichen müssen sofort zur Rechenschaft gezogen werden", forderte Kölly.

Der Landes-Rechnungshof habe die "SPÖ-Geldverschwendung" bestätigt, erklärte ÖVP-Landesgeschäftsführer Christoph Wolf. Es gehe "um Millionen Euro Verluste". Aus Sicht der Grünen sei das Land an der Umstellung des Systems zur Lohnverrechnung "kolossal" gescheitert. Nun sollten jene Empfehlungen des Rechnungshofes, bei denen dies noch möglich sei, umgehend umgesetzt werden, forderte LAbg. Wolfgang Spitzmüller.

Für die SPÖ hingegen bestätige der Bericht "die Richtigkeit der vom Land von sich aus gesetzten Kontroll- und Korrekturmaßnahmen, durch die finanzieller Schaden verhindert wurde", so Klubobmann Robert Hergovich. Das geprüfte EDV-Projekt sei aufgrund eines mit der ÖVP einstimmig gefassten Regierungsbeschlusses abgelaufen. Vom Landes-Rechnungshof festgestellte Kosten seien "nur die eine Seite der Medaille und können vom Land auch weitgehend entkräftet werden", so Hergovich.