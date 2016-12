Im Rahmen eines Burgenland-Tages besuchte „Burgenland-Minister“ Hans Peter Doskozil (SP) am Montag die Martin Kaserne in Eisenstadt. Im Gespräch mit hochrangigen Heeres-Vertretern wurde die Bedeutung der Heerestruppenschule betont: Die Ausbildung spiele eine wesentliche Rolle in der künftigen Ausrichtung des Bundesheeres.

Geht es nach Verteidigungsminister Doskozil, soll das Bundesheer als Sicherheitsdienstleister wahrgenommen werden: „Mir ist auch vorgeworfen worden, ich wolle das Heer ,verpolizeilichen‘. Das ist nicht der Fall, aber ich will es als Dienstleister für Sicherheit positionieren. Dann wird dieser Trend, den wir eingeschlagen haben, auch in den nächsten Jahren anhalten“, so Doskozil. So geht auch der Assistenzeinsatz an der Grenze weiter. Laut Landespolizeikommando werden die Grenzkon-trollen über die Weihnachtsfeiertage und bis ins kommende Jahr aufrecht erhalten.

In seiner Funktion als Sportminister war Doskozil auch an der Neuen Mittelschule Mattersburg zu Gast, wo die tägliche Turnstunde im Fokus stand. Am Pilotprojekt nehmen 180 Schulen teil. Die Umsetzung wird in der Praxis oft auch als Herausforderung gesehen.

Aus dem Büro von Minister Doskozil wird auf die wissenschaftliche Begleitung und Evaluierung hingewiesen. Sollten Änderungen nötig sein, könne man rasch reagieren. Das Modell der täglichen Turnstunde soll österreichweit übernommen werden. Die Finanzierung ist derzeit bis 2019 gesichert.