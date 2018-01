Der offene Brief von Soziallandesrat Norbert Darabos (SPÖ) zur Weiterführung der Aktion 20.000 ist von den anderen Sozialreferenten durchwegs positiv aufgenommen worden. "Wir haben alle Bundesländer eigentlich im Boot", sagte Darabos am Mittwoch vor Journalisten. Nun solle es so rasch als möglich zu einer gemeinsamen Resolution kommen.

In dem Schreiben waren die Soziallandesräte gebeten worden, sich für den Fortbestand der Initiative einzusetzen. Darabos betonte, dass auch aus den ÖVP-dominierten Bundesländern, wie etwa Niederösterreich, eine positive Resonanz gekommen sei. Dies sei schon "bemerkenswert".

Der Soziallandesrat hob bei der Gelegenheit erneut die Bedeutung der Aktion 20.000 hervor. Dass deren Aussetzen vom Koalitionspartner in Form von Landeshauptmannstellvertreter Johann Tschürtz (FPÖ) durchaus begrüßt wurde, erklärte Darabos mit unterschiedlichen Auffassungen. "Wir sind ja keine Einheitspartei", so Darabos.

Er weise aber darauf hin, dass auch Tschürtz die Aktion noch vor einiger Zeit als sehr gut eingestuft habe. Offensichtlich sei hier eine gewisse "Regierungstreue" des Landeshauptmannstellvertreters festzustellen. Eine politische Verwerfung wolle er deswegen jedoch nicht ausmachen, meinte Darabos.

Kritik an den Vorhaben der Bundesregierung kam von SPÖ-Landesgeschäftsführer Christian Dax, Landesrätin Verena Dunst (SPÖ) und der Landtagsabgeordneten Edith Sack (SPÖ). Dunst und Sack hinterfragten besonders den Zwölf-Stunden-Tag und den Familienbonus. Letzterer würde vor allem gut verdienenden Eltern zugutekommen, erklärte Dunst. Der Zwölf-Stunden-Tag wiederum stelle Frauen in Sachen Kinderbetreuung vor Probleme.