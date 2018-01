Das Burgenland sei in vielen Bereichen von der Spitze ins Mittelmaß oder ganz an das Ende zurückgefallen, erklärte Steiner. Die Zahl der beschäftigten Ausländer sei im Vorjahr um 5,6 Prozent gestiegen, bei den Inländern habe es hingegen nur ein Plus von 0,7 Prozent gegeben.

Beim Wirtschaftswachstum liege das Burgenland am sechsten, bei den Ankunftszahlen im Tourismus am letzten Platz. Im Kulturbereich herrsche ein "Tohuwabohu", so Steiner.

Hinter der zur Schau getragenen Einigkeit offenbare sich die inhaltliche Verschmelzung der beiden Koalitionsparteien, meinte Grünen Landessprecherin Regina Petrik per Aussendung.

Bei sozialpolitischen Entscheidungen passe sich die SPÖ der FPÖ-Forderung nach Benachteiligung von Ausländern an. Zum von Landeshauptmannstellvertreter Johann Tschürtz (FPÖ) forcierten Projekt der Sicherheitspartner meinte Petrik, dies sei "ein Musterbeispiel der Verschwendung von Steuergeld".