Die Zahl scheint alarmierend: Laut Daten von Statistik Austria spricht jeder zweite Schüler in Wien zuhause nicht Deutsch. Das Burgenland liegt mit einem Anteil von 15 Prozent an Schülern mit nicht-deutscher Umgangssprache knapp vor Kärnten im Schlussfeld.

Laut der für das Minderheitenschulwesen zuständigen Karin Vukman-Artner besuchen derzeit rund 500 Schüler die außerordentlichen Kurse zum Erlernen der deutschen Sprache; darunter befinden sich rund 370 Flüchtlinge.

„Deutsch ist Amtssprache und wir versuchen die Sprache den Kindern so schnell wie möglich beizubringen“, betont auch der amtsführende Landesschulrats-päsident Heinz Josef Zitz gegenüber der BVZ. „Das kann nur funktionieren, wenn auch die Eltern eingebunden werden.“

Was die Sprachförderung von Asylwerbern betrifft, will das Land nun – nach der jüngsten Kritik von SOS Mitmensch – mit dem „Masterplan zur Integration“ ein deutliches Zeichen setzen. 2016 hätten bereits 1.350 Asylwerber im Burgenland kostenlose Deutschkurse besucht, so Soziallandesrat Norbert Dara- bos (SP), nun wird das Angebot um 20 Intensivkurse erweitert.

Die Burgenländischen Volkshochschulen (VHS), WIFI und BFI haben das Angebot erarbeitet und sich die Durchführung aufgeteilt, insofern sei es „ein Pilotprojekt für ganz Österreich“, erklärt VHS-Geschäftsführerin Christine Teuschler. Das Land stellt dafür mehr als 200.000 Euro zur Verfügung.