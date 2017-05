3. Piste: Burgenland steht hinter Flughafen Wien .

Das Burgenland stehe hinter dem Flughafen Wien, wenn es um den Bau der 3. Piste gehe. Das hat Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ) am Montag in einem Pressegespräch auf dem Airport in Schwechat unterstrichen. Es gehe um den Wirtschaftsstandort Österreich und um den Wirtschaftsstandort Ostregion, betonte er.