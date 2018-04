Er nahm an einem Sicherheitsgipfel des Landes teil, bei dem eine gemeinsame "Sicherheitsleitlinie" unterzeichnet wurde. Sie beinhaltet neben der Fortführung der Grenzkontrollen "entsprechende personelle Ressourcen" für die Polizei im Burgenland zur Kompensation von Pensionierungen und Versetzungen.

"Wenn es um Sicherheit geht, dann muss zusammengearbeitet werden", stellte Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ) fest. Teil der Grenzkontrollen sei auch die Schlepper-Bekämpfung. "Die Schlepperkriminalität ist vorhanden. Wer das wegdiskutiert, liegt falsch". Erst vor wenigen Tagen seien im Burgenland wieder 40 Flüchtlinge aufgegriffen worden, berichtete Niessl. Dabei gehe es "um Riesenbeträge", die bezahlt würden - bei einem derartigen Transport seien es um die 150.000 Euro.

Geplant sei auch die Errichtung eines Einsatztrainingszentrums. Das Land versuche, etwa bei den Schwerverkehrskontrollen mitzuhelfen. "Wo wir etwas tun können, leisten wir Beiträge", sagte Niessl.

Auch über "subjektives Sicherheitsgefühl" diskutiert

Der Bereich der Sicherheit sei im Burgenland kein Streitthema: "Hier gibt es einen Paarlauf", stellte Landeshauptmannstellvertreter Johann Tschürtz (FPÖ) fest. Er kündigte eine enge Zusammenarbeit der Landessicherheitszentrale mit der Landesleitzentrale der Polizei an. Diskutiert worden sei auch das Szenario eines längeren Stromausfalls. Das für die Ausbildung der burgenländischen Exekutive wichtige Einsatztrainingszentrum werde es bis 2020 geben, so Tschürtz.

Auch über das "subjektive Sicherheitsgefühl" sei diskutiert worden, berichtete Niessl. Dieses sei im Burgenland "nicht so ausgeprägt". Trotz guter Daten fühlten sich die Leute nicht in dem Ausmaß sicher, wie dies die Realität sei. Daran zu arbeiten, sei sehr wichtig.

Leider könne das subjektive Sicherheitsempfinden der Bevölkerung nicht mit den objektiven Zahlen mithalten, stellte der Innenminister fest. Rein vom Zahlenmaterial und von den Fahndungserfolgen her "müsste man dem Burgenland ein Triple-A in diesem Bereich verpassen". Die Bewusstseinslage in der Bevölkerung sei nach wie vor etwas anders.

Das burgenländische Projekt der "Sicherheitspartner" würde sich sehr gut eignen, um in das Projekt "Gemeinsam sicher" des Innenministeriums eingegliedert zu werden. Dies nehme man nun in Angriff, sagte Kickl.