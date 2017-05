Der von ÖVP, Grünen, LBL und dem freien Abgeordneten Gerhard Steier beantragte Sonderlandtag zur Entlassung von KRAGES-Geschäftsführer René Schnedl erhitzte bereits zu Beginn die Gemüter.

In der Fragestunde zogen die ÖVP-Abgeordneten ihre Anfragen an einzelne Regierungsmitglieder zurück – diese werden nun in der nächsten Sitzung am 18. Mai behandelt. Der Grund, laut ÖVP-Klubchef Christian Sagartz: Man wolle sich in der Sondersitzung ausschließlich mit der „Causa KRAGES“ befassen und keine „Nebelgranaten“ zu anderen Themen zulassen. FPÖ-Klubobmann Géza Molnár sprach von einer „billigen Show“ der Opposition.

Laut Geschäftsordnung folgte eine dreistündige Unterbrechung. Ab 13.15 Uhr werden Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ) und Landesrat Norbert Darabos (SPÖ) die Fragen der Opposition beantworten.

Wie berichtet, hatte die Entlassung von Krankenanstalten-Chef Schnedl politisch für Aufregung gesorgt. Die Opposition spricht von einem „SPÖ-Skandal“; die SPÖ verteidigt die Entlassung als „alternativlos“.

SPÖ-Mandatar und Ex-Gesundheitslandesrat Peter Rezar, der zuletzt die eigene Partei scharf kritisiert hatte, ließ sich für die Sondersitzung entschuldigen. Eine heiße Debatte wird am Nachmittag dennoch erwartet.