Der Präsident der burgenländischen Apothekerkammer weiß, wovon er spricht, denn Dieter Schmid betreibt seine Apotheke in Deutschkreutz, also direkt an der Grenze zu Ungarn. Dass Medikamente und Impfstoffe aufgrund von Preisunterschieden oft auch in den Nachbarländern gekauft werden, sei bekannt, meint Schmid und verweist aus seiner Sicht auf Beipackzettel in fremder Sprache und Fragen der Beratung. Wobei zu betonen ist, dass das Einlösen von Rezepten

Apothekerkammer-Präsident Schmid | BVZ

im Ausland als EU-konform gilt. Was den Apotheken wirklich ein Dorn im Auge ist, sind „zweifelhafte“ Internet-Seiten, auf denen Ersatz-Präparate angeboten werden: „Da kann ich nur jedem raten, die Finger davon zu lassen“, sagt Schmid.

Dies sieht auch Ärztekammer-Vizepräsident Michael Schriefl kritisch; die Einlösung eines im Land ordnungsgemäß verschriebenen Rezeptes im EU-Ausland sei aus seiner Sicht aber „rein medizinisch nicht so ein Problem“. Diese Apotheken unterliegen nämlich ebenso der laufenden Kontrolle der EU-Behörden.

„Für eine westliche Nation liegen wir mit den Preisen im Mittelfeld“

Christian Moder, Direktor der Burgenländischen Gebietskrankenkasse, meint wiederum: „Bei uns muss man ja ohnehin nur eine Rezeptgebühr von sechs Euro bezahlen. Das fällt bei einer Rezept-Einlösung etwa in Ungarn aber weg.“ Etwas anderes sei es bei Medikamenten, für die man auch in Österreich privat zahlen muss oder auch bei Impfstoffen, die gebe es oft in Ungarn billiger, so Moder.

„Für eine westliche Nation liegen wir mit den Preisen im Mittelfeld“, gibt Apotheker Schmid zu bedenken. Die Hersteller haben den Markt im Auge und reagieren auf Rückgänge. „Also muss man darauf achten, dass wir durch den ,Geiz‘ auf lange Sicht nicht unseres Arzneimittel-Schatzes beraubt werden.“