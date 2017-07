Zu Rad, im Doppeldeckerbus oder beim Frühschoppen – das Gespräch mit der Bevölkerung steht bei der 15. Sommertour der SPÖ im Mittelpunkt. Das betonte auch Landeshauptmann Hans Niessl bei der heutigen Präsentation des Tourplans in der Eisenstädter Fußgängerzone: „Mit den Menschen zu reden und zu diskutieren, sollte zum politischen Grundverständnis gehören und ist eine Selbstverständlichkeit.“

Das gemütliche Beisammensein ist ebenso fixer Bestandteil wie Betriebsbesuche und Info-Veranstaltungen zu aktuellen Themen. Beim Wochenmarkt in Oberwart sind am 12. Juli auch Bundeskanzler Christian Kern und Minister Hans Peter Doskozil zu Gast.

Die SPÖ-Sommertour startet am 8. Juli im Bezirk Neusiedl am See und endet am 16. Juli im Bezirk Jennersdorf.