Mit exakt drei Millionen und 84.012 Nächtigungen wurde im Burgenland im Vorjahr eine „magische“ Grenze im Tourismus überschritten. Einen schalen Beigeschmack erhalten die Rekordzahlen jedoch durch einen Streit in Podersdorf am See.

Hier sei die Zählung der Dauercamper geändert worden, weshalb der Campingplatz 2016 ein überraschend hohes Plus von 51.668 Nächtigungen verbuchte, so der Vorwurf von SPÖ-Vizebürgermeister Franz Steiner. Sein „Gegner“: Podersdorf-Tourismus-Chef Hannes Anton, ehemaliger FP-Abgeordneter in Kärnten und zuletzt als aussichtsreicher Kandidat für den Posten des Landes-Tourismusdirektors im Gespräch.

Anton: „Muss mich für ein Plus rechtfertigen“

Tourismus-Chef Hannes Anton | BVZ

Tatsächlich weisen die Vergleichszahlen einen überdurchschnittlichen Anstieg am Podersdorfer Campingplatz auf: Wurden hier 2015 noch 197.604 Nächtigungen gezählt (die Zahl deckt sich annähernd auch mit den Jahren davor), so waren es im Jahr 2016 plötzlich 249.272 – was auch die landesweiten Zahlen nach oben revidiert.

Der Tourismus-Geschäftsführer argumentiert das auf BVZ-Anfrage unter anderem mit einem „Camping-Boom“. Was die Zählung der Camper angeht, verweist Anton darauf, dass pro Parzelle vom Mieter bis zu fünf Gäste gemeldet werden dürfen, was jedoch nicht laufend im Detail überprüft werden könne.

„Dass ich mich für ein Plus rechtfertigen muss, das gibt es nur hier“, spricht Hannes Anton von einer „politisch motivierten“ Kritik an seiner Arbeit. Unter diesen Umständen hätte er auch Bedenken, sich für den Posten des Tourismusdirektors zu bewerben – „damit ich mich nicht vor ganz Österreich rechtfertigen muss, wenn ich ein Plus schaffe“.

Bei FPÖ-Tourismuslandesrat und Landsmann Alexander Petschnig genießt Hannes Anton hingegen „volles Vertrauen“: „Ich verstehe die Motivation nicht, Rekordzahlen herunterzureden“, so Petschnig. Stichwort Tourismusdirektor: Die Bewerbungsfrist für die Nachfolge von Mario Baier endet diese Woche. Danach nehmen externe Betrater eine Auswahl vor.

Rot-blaue Verstimmung gab es auch zwischen Petschnig und SP-Landtagspräsident Christian Illedits: Da Letzterer ankündigte, die Attraktivierung der Therme Lutzmannsburg vorantreiben zu wollen, fragte der FPÖ-Landesrat via bissiger Aussendung nach Details. Inzwischen gab es ein klärendes Gespräch.