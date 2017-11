In vier Jahren zählt Österreich mehr als neun Millionen Einwohner, 60 Jahre später werden es bereits zehn Millionen sein. Auch das Burgenland wächst; verstärkte Zuwanderung steht einer Generationenfrage gegenüber, die sich noch weiter verschärfen wird.

Die aktuelle Bevölkerungsprognose von Statistik Austria blickt weit in die Zukunft: In 83 Jahren, also 2100, werden demnach mehr als 351.000 Menschen im Burgenland leben (siehe Grafik). Derzeit sind es rund 292.500.

Land wächst schneller als der Bundes-Schnitt

Wie auch in Wien und Niederösterreich erwartet man im Burgenland damit ein überdurchschnittliches Wachstum. Die wesentlichen Fragen stellen sich angesichts der Alters-Struktur: Bereits jetzt hat jeder fünfte Burgenländer das Pensionsalter erreicht. Die Generation 65-plus wächst weiter rasant an.

Im Gegensatz dazu steigt die Zahl der Unter-20-Jährigen nur minimal; die Zahl der Burgenländer zwischen 20 und 65 Jahren – die Gruppe der Erwerbstätigen – sinkt sogar. Der erwartete Rückgang der Bevölkerung im Erwerbsalter wird nur durch die Zuwanderung um einige Jahre verschoben, prognostiziert Statistik Austria. Diese liegt im Jahres-Schnitt stets höher als die Abwanderung aus dem Land.

Der gesellschaftlichen Entwicklung der „Überalterung“ sowie der Abwanderung will man im Burgenland mit gezielten Maßnahmen und Strategien entgegenwirken. Unter anderem wird seitens des Landes auf bekannte Initiativen wie die Wohnbauförderung verwiesen, um junge Familien zu unterstützen. Ebenso gilt die Kinderbetreuung als wesentlicher Faktor, um Abwanderungstendenzen entgegenzuwirken. Deutschkurse oder berufliche Weiterbildungs-Angebote sollen in Integrationsfragen helfen.