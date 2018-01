Das von der ÖVP-FPÖ-Bundesregierung angekündigte Aus für den Beschäftigungsbonus sowie für die Arbeitsmarkt-Initiative „Aktion 20.000“ sorgte für Kritik vonseiten der Opposition. Im Burgenland will Landeshauptmannstellvertreter Hans Tschürtz (FPÖ) nun versuchen, das damit verbundene Projekt „Sicherheitspartner“ dennoch auszubauen.

Wie die BVZ berichtete, war bereits Ende 2017 zu hören, dass die Finanzierung der „Sicherheitspartner“ fraglich sei. Nicht zuletzt, da das Projekt mit der „Aktion 20.000“ – zur Förderung der Anstellung von älteren Arbeitnehmern – verbunden war. Gemeinsam mit Innenminister und Parteikollegen Herbert Kickl sucht Tschürtz nun nach einer anderen Form der Finanzierung.

Tschürtz: Ausweitung auf alle Bezirke

Die „Sicherheitspartner“ – rund 20 Frauen und Männer – machen derzeit in neun burgenländischen Gemeinden ihre Kontrollgänge. Geht es nach Tschürtz, soll das Projekt 2018 ausgeweitet werden: „Es wäre wichtig, die ,Sicherheitspartner‘ in jedem Bezirk zu haben.“ Zudem soll die soziale Komponente verstärkt in den Vordergrund treten. Ein Konzept soll nun mit dem Innenministerium ausgearbeitet werden. Tschürtz kann sich zu diesem Thema auch eine Volksbefragung vorstellen.

