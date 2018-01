Vor allem in den Reihen der SPÖ ist die Zahl der Jubilare hoch. Den Anfang macht bereits kommende Woche Landesrätin Verena Dunst , sie wird am 7. Februar 60 – ein „Geburtstag wie jeder andere“, den sie „ohne großes Fest“ begehen will, geplant ist allerdings eine „lange vorgenommene Kulturreise mit meinem Mann“.

Auf den Tag genau zehn Jahre jünger ist Parteikollege, Landtagsabgeordneter Christian Drobits, der ein Überraschungsfest plant. Just am Faschingdienstag feiert der jüngste im Bunde, SP-Landesgeschäftsführer Christian Dax, seinen 30. Geburtstag – Vorgänger Helmut Schuster muss für seinen 50er hingegen mit dem Aschermittwoch „vorlieb nehmen“.

Salamon hat sich mit dem Runden „noch nicht so richtig beschäftigt“

Als „schönste Nebenwirkung des Älterwerdens“ empfindet Landtagspräsident Christian Illedits (er wird im Juli 60) „die Quantität und Qualität an Freundschaften“. Ein wenig Nostalgie angesichts des 50ers im Juli kommt bei Landtagsabgeordnetem Günter Kovacs auf: „Mein 25. Geburtstag, der war wirklich lässig, den habe ich mit meinem Zwillingsbruder im James Dean gefeiert.“ (Einen Blick in die jungen Jahre einiger Jubilare können Sie auch auf den Fotos rechts werfen.)

„Noch nicht so richtig beschäftigt“ mit ihrem 60er im November hat sich SP-Klubobfrau Ingrid Salamon , konkrete Pläne gibt es daher noch nicht. Ebensowenig für den 90. Geburtstag von Alt-Landesrat Helmuth Vogl . Fest steht nur, dass er den Tag im Familien- und Freundeskreis begehen will.

Die FPÖ hat heuer zwei Mitglieder groß zu feiern: Nationalratsabgeordnete Petra Wagner begeht im August ihren 50. Geburtstag, dem sie relativ gelassen entgegen sieht: „Richtig wehgetan hat mir bisher eigentlich nur der 40er.“ Landtagsabgeordnete Karin Stampfel wiede-rum wird bereits im April 60, groß feiern will sie diesmal „sicher nicht“. Das Thema Pension schwebt für sie noch in weiter Ferne: „Als Beamtin im Wirtschaftsministerium müsste ich nach der Periode ja noch zweieinhalb Jahre arbeiten.“

Eine große Party zu seinem 60er mit „sicher an die 150 Personen“ plant hingegen der ÖVP- Jubilar in der Runde, der Zweite Landtagspräsident Rudolf Strommer. Für die Zukunft wünscht er sich wie viele nur eines: „Zufriedenheit und Gesundheit.“