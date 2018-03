13.500 „Don´t Smoke“-Unterstützungen im Burgenland.

Gestern Mittwoch wurde im Nationalrat ein Initiativantrag zur Aufhebung des bereits beschlossenen umfassenden Nichtraucherschutzes in der Gastronomie eingebracht. „Für die Gesundheit ist dies ein fatales Signal“, warnt Prim. Dr. Marco Hassler, Ärztlicher Leiter des Sonnberghofes in Bad Sauerbrunn und Vorstandsmitglied der Bgld. Krebshilfe. „Ein Drittel aller Krebserkrankungen geht evidentermaßen auf das Rauchen, auch das Passivrauchen, zurück. Generelle Rauchverbote in anderen EU-Ländern haben gezeigt, dass damit Herzinfarkte, Atemwegserkrankungen, Angina pectoris sowie die Frühgeburtenrate reduziert werden können.“

Michael Lang, Präsident der Ärztekammer für Burgenland ergänzt: „In 17 von 28 EU-Staaten gibt es mittlerweile ein umfassendes Rauchverbot in der Gastronomie. Österreich ist oder war ohnehin schon spät dran, als es mit einer mehrjährigen Übergangsfrist ein derartiges Verbot mit 1.5.2018 beschlossen hat. Dass die regierende Koalition diesen Beschluss wiederum aufheben will, ist ein beispielloser Rückschritt für die Gesundheit der Menschen!“

Johannes Ohr, Gastronom in Eisenstadt, hat sich bereits vor Jahren zur Führung eines vollständigen Nichtraucherlokales entschlossen: „Ich bin für gleiches Recht für alle, das muss aber auch für Vereine und Zeltfeste gelten. Mit geht es primär um den Schutz meiner Mitarbeiter. Ich bin aber auch dafür, dass man für jene die Rauchen wollen, geeignete Möglichkeiten schafft. Aber wie gesagt, primär geht es mir um den Schutz der Mitarbeiter und Nichtraucher.“ Dazu ergänzt er, dass er schätz, dass rund 80 Prozent seiner Kollegen ähnlich denken.

Ärzteschaft und Krebshilfe hoffen, dass die Koalition angesichts des überwältigenden Zulaufes zum Volksbegehren noch einlenkt, heißt es heute in der Pressekonferenz.

13.500 Unterstützungserklärungen im Burgenland

Im Burgenland haben bereits 13.500 Wahlberechtigte unterschrieben. Lang: „Damit es noch mehr werden, wird demnächst in den Ordinationen Informationsmaterial zur Verfügung gestellt werden.“

„Letztendlich geht es um die Gesundheit der Menschen. Das Volksbegehren ist dann erfolgreich, wenn der umfassende Nichtraucherschutz in der Gastronomie wie geplant umgesetzt wird. Dies wird nur durch möglichst viele Unterschriften gelingen“, hoffen die Proponenten von Ärztekammer und Krebshilfe unisono auf breite Unterstützung aus der Bevölkerung.