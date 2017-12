Budget 2018 mit Investitionen und Schuldenabbau .

Im Burgenländischen Landtag wird am Mittwoch und Donnerstag der Landesvoranschlag für das kommende Jahr debattiert. Das Budget 2018 sei von Investitionen und Schuldenabbau geprägt, sagte SPÖ-Klubobmann Robert Hergovich am Dienstag vor Journalisten. Vor allem in die Bereiche Arbeitsmarkt, Bildung und Gesundheit soll investiert werden.