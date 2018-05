Der Vorarlberger Harald Keckeis wurde heute von Gesundheitslandesrat Hans Peter Doskozil als neuer Geschäftsführer der Burgenländischen Krankenanstalten (KRAGES) vorgestellt. Als passender Ort dafür wurde das Krankenhaus Oberwart gewählt, dessen geplanter Neubau eine der größten Herausforderungen für den neuen Mann an der Spitze der KRAGES werden wird.

Keckeis war bisher als Leiter der Finanz-, Controlling- und IT-Abteilung bei der Vorarlberger Krankenhausbetriebsgesellschaft im westlichsten Bundesland beschäftigt, künftig wird er für die Angelegenheiten der KRAGES ganz im Osten zuständig sein.

"Umfassende Erfahrungen"

Eine der größten Herausforderungen für den neuen Mann an der Spitze der KRAGES wird der geplante Neubau des Oberwarter Krankenhauses sein. "Harald Keckeis nimmt umfassende Erfahrungen aus dem Krankenhauswesen sowie dem Finanz- und Controlling-Bereich mit. Er wird die KRAGES analysieren und gemeinsam mit den Mitarbeitern dort ansetzen, wo es notwendig ist", sagt Doskozil und wünscht dem zukünftigen Geschäftsführer alles Gute und viel Erfolg.

Keckeis ist verheiratet, hat einen Sohn und wird mit seiner Familie ins Burgenland übersiedeln. "Ich freue mich auf die neue Aufgabe, das wird keine One-Man-Show sondern ein Zusammenspiel aller Kräfte", sagte der 45-Jährige in seinem Eingangsstatement. Als "Vorarlberg-Steirer" habe er auch einen Bezug zur Ostregion, als Motivation für die Bewerbung als KRAGES-Chef nennt er "die Herausforderung, als Geschäftsführer tätig zu sein", das sei eine persönliche Entscheidung gewesen.

Zu Keckeis´ derzeitigem Arbeitgeber KHBG gehören die fünf Landeskrankenhäuser Feldkirch, Rankweil, Bregenz, Hohenems und Bludenz sowie die beiden Gesundheits- und Krankenpflegeschulen in Feldkirch und Rankweil. Keckeis bringt umfassende Erfahrung aus Vorarlberg mit. Dort wurde in den vergangenen Jahren eine neue IT-Strategie umgesetzt.

Keckeis ist in Feldkirch geboren und in Rankweil aufgewachsen, nach seiner Matura an der HAK Feldkirch und dem Zivildienst beim Roten Kreuz begann er seine berufliche Karriere bei den Österreichischen Bundesbahnen als Fahrdienstleiter und wechselte dann als Controller in den Bereich "Netz". 1999 begann er ein berufsbegleitendes Fachhochschulstudium, mit dem Schwerpunkt Logistik und Qualitätsmangement, das er 2003 abschloss.

2001 wechselte Keckeis zur Vorarlberger Krankenhausbetriebsgesellschaft (KHBG) als Assistens der Krankenhausleitung in Feldkirch, 2008 wurde er Leiter der Bereiche Finanzen, Controlling, Beteiligungen und IT. 2010 schloss er mit dem akademischen Grad "Master of Public Health" (MPH) ab, 2016 absolvierte er zudem den Universitätslehrgang für Medizinrecht an der Uni Innsbruck.