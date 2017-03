Im gesellschaftlichen Leben habe sich vieles verändert, daher seien Anpassungen und Erweiterungen notwendig. Das Burgenländische Landes-Polizeistrafgesetz regelt Themenbereiche wie Schutz vor Lärm- und Geruchsbelästigung, Verbot der Prostitution und enthält Bestimmungen vom Halten gefährlicher Tiere bis hin zum unbefugten Führen öffentlicher Wappen. Die Novelle sei Teil einer von ihm geplanten Zehn-Punkte-Sicherheitsstrategie, erläuterte Tschürtz.

Das gesellschaftliche Leben habe sich verändert, man wisse, dass "die Flüchtlingsströme einiges bewirkt" hätten. Es sei "das Zusammenleben ein anderes", Wertvorstellungen seien hervorzustreichen, meinte der Landeshauptmannstellvertreter.

Novelle könnte noch heuer beschlossen werden

Wichtig seien der Schutz der öffentlichen Einrichtungen und das Hintanhalten von Belästigung der Bürger. Der Begriff der Anstandsverletzung sei im Gesetz "nur marginal formuliert", stellte Tschürtz fest. Hier wolle man ins Detail gehen und "eine taxative Aufzählung im Gesetz unterbringen", damit die Polizei die Möglichkeit bekomme, einzuschreiten.

Mit dem Koalitionspartner SPÖ wolle man darüber sprechen, "ob es auch eine Art Verbot geben soll, dass man an Unglücksorten fotografiert und via Facebook Dinge in die Öffentlichkeit trägt, die wirklich den Anstand massiv verletzen", sagte Tschürtz. Auch ein Bettelverbot könne Thema in den Verhandlungen sein.

Über Details wolle man zuerst mit dem Koalitionspartner und den anderen Landtagsparteien sprechen. Die Novelle könne aus seiner Sicht noch heuer beschlossen werden, skizzierte der Landeshauptmannstellvertreter den Zeitplan für das Vorhaben.