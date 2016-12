Damit zeichnet sich der Österreichtrend – Hofer verliert, Van der Bellen gewinnt im Vergleich zur ersten Stichwahl – auch im Bezirk Oberwart fort, allerdings etwas abgeschwächt. Im Vergleich zur ersten Stichwahl (68 %) stimmten um 2,7 % weniger für Hofer.

Auch in seiner Heimtgemeinde konnte der Pinkafelder beim zweite Anlauf weniger Wähler für sich gewinnen – statt 73 % stimmten diesmal „nur“ 70,3 % für ihn ab. Die besten Ergebnisse erzielte Hofer rund um seinen Heimatort – Wiesfleck (82,3 %), Grafenschachen (79,2 %) und Loipersdorf-Kitzladen (78,4 %) waren auch im Österreich-Ranking ganz oben zu finden.

Gegen den Österreichtrend stimmten die Bürger in Bad Tatzmannsdorf ab: Dort legte Norbert Hofer von 61,9 auf 62,5 % zu, das ist ein Plus von 50 Stimmen. Die Wahlbeteiligung war geringer als bei der ersten Stichwahl (79 %) und lag diesmal bei 71,5 %.

Güssing: Bezirk mit Van der Bellen-Hochburg

Mit 67,2 % für Alexander Van der Bellen war Stinatz auch bei der zweiten Stichwahl die Hochburg des künftigen Bundespräsidenten. Der früher in Wörterberg (42,4 %) wohnhafte Professor kam im Bezirk auf 36,3 % (5.182 Stimmen), für Norbert Hofer stimmten 63,8 % (9.112 Stimmen).

Der Pinkafelder räumte vor allem in Kleinmürbisch (76,0 %), Strem (74,2 %) und Heugraben (73,9 %) mächtig ab, schlechter lief es für Hofer neben Stinatz auch in Güttenbach (47,6 %) und Großmürbisch (53,2 %).

Die Wahlbeteiligung ging im Vergleich zur ersten Stichwahl (69,9 %) etwas zurück und zwar auf 63,8 %. Dennoch kann der Bezirk mit der Gemeinde mit der höchsten Wahlbeteiligung im ganzen Land aufwarten: In Heugraben gingen 80,7 % aller wahlberechtigten Bürger zur Urne – Burgenlandrekord!

Jennersdorf klarer „Pro Hofer“-Bezirk

Der Bezirk Jennersdorf stimmte mit großer Mehrheit für Norbert Hofer, der Pinkafelder kam im südlichsten Bezirk des Landes auf 68,3 % der Stimmen (1. Stichwahl: 69,6 %). Beste Hofer-Gemeinde war Weichselbaum mit 74,5 %, der künftige Bundespräsident Alexander Van der Bellen schnitt in Rudersdorf am besten ab (41,2 %).

Die Wahlbeteiligung ging massiv zurück, nämlich von 75,1 Prozent bei der ersten Stichwahl auf 68,9 % am vergangenen Sonntag. Das Interesse lag hier generell niedriger als in anderen Teilen des Landes, am meisten Bürger gingen in St. Marti an der Raab (72,7 %), Mogersdorf (72,6 %) und Minihof-Liebau (72,1 %) zur Wahl.