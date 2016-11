Die Schulden des Landes standen in der Vorwoche im Kreuzfeuer der Kritik. Diese entlud sich in hitzigen Landtags-Diskussionen, in einer Einschaltung des Bundesrechnungshofs sowie in einem Verriss in der PULS 4-Sendung „Bist Du deppert?“.

Ausstieg würde „rund 100 Millionen Euro“ kosten

Das Land ist laut SPÖ-Landesrat Helmut Bieler auf einem „stabilen Finanzpfad“. | BVZ, BVZ

Nach mehrfach geäußerten Einwänden des Landesrechnungshofs (LRH) an den Zinstauschgeschäften des Landes forderte nun die Opposition im Landtag einhellig ein Ausstiegsszenario — mehr als 50 Millionen Euro seien bereits „durch Finanzspekulationen“ verschwendet worden.

Ein Ausstieg würde weit mehr, nämlich „rund 100 Millionen Euro“ kosten, konterte Finanzlandesrat Helmut Bieler (SPÖ), der durch das „Schauspiel“ im Vorfeld seiner Budgetrede eine Ablenkung „vom stabilen Finanzpfad des Landes“ vermutete.

Im Budgetvoranschlag 2017 selbst kündigte Bieler dann eine Schuldenreduktion an, nämlich im Kernhaushalt um zwei Millionen auf 274 Millionen Euro. Die Schulden des Gesamthaushaltes inklusive selbsttragender ausgegliederter Einheiten bezifferte er für 2017 mit 999 Millionen Euro.

Krankenhaus Oberwart: BRH soll Projekt prüfen

Um „reine Finanzspekulationen “ handelt es sich für ÖVP-Landesgeschäftsführer Christoph Wolf. | BVZ

Einen „Skandal“ rund um das Krankenhaus Oberwart ortete die Opposition und setzte den Bundesrechnungshof (BRH) ein. Bereits 12,4 Millionen Euro hätten Planungskosten, zuerst für eine Sanierung und dann für einen Neubau, verschlungen. Die ÖVP habe damals alle Beschlüsse mitgetragen und lasse nun „ihr eigenes Handeln prüfen“, relativierte SPÖ-Klubobmann Robert Hergovich.

Das Finanzgeflecht rund um die Burgenländische Landesholding Vermögensverwaltungs GmbH & Co OG (BVOG) — die BVZ berichtete — fand zuletzt auch Einzug in „Bist Du deppert?“ auf PULS 4. Mit der BVOG vergibt das Land bankenähnlich Kredite an Tochterunternehmen, wodurch sich 450 Millionen Euro an Verbindlichkeiten ergaben. Eine „alte Geschichte“, hieß es dazu aus dem Büro von Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ).