Im Burgenland ist zwischen SPÖ und ÖVP ein Streit um die Einführung von Studiengebühren entbrannt. Genau das plant nämlich die schwarz-blaue Bundesregierung in Wien. "Ein Strafzoll für jene, die sich weiterbilden wollen", sagt dazu SPÖ-Landesgeschäftsführer Christian Dax. "Rund zwei Drittel der 7.000 burgenländischen Studenten arbeiten neben ihrem Studium und zahlen Steuern."

Dax weiter: "Alle Burgenländerinnen und Burgenländer die auf einer Universität oder einer Hochschule studieren möchten, sollen das auch dürfen. Egal ob er oder sie aus wohlhabenden Verhältnissen kommt oder nicht."

Seitens der ÖVP heißt es, dass Studiengebühren nur für jene eingeführt werden sollen, die "es sich leisten können", stellt Landesgeschäftsführer Christoph Wolf in einer Aussendung fest. "Warum soll man für die höchste Ausbildung im Land nicht einen Anerkennungsbeitrag leisten, wenn man es sich leisten kann? Das ist nicht einzusehen."

"Wettbewerb im Hinblick auf die Wissensvermittlung" gefordert

Wolf hinterfragt auch das System an der FH Burgenland, an der fast 70 berufsbegleitend studieren: "„Zwei Drittel der Studenten an der FH Burgenland, also etwa 2.000 Studierende, sind nicht aus dem Burgenland. Wie rechtfertigt das die rot blau Landesregilerung gegenüber den vielen Burgenländern, die an den FHs in anderen Bundesländern studieren und dort sehr wohl Studiengebühren zahlen müssen“, fragt Wolf.

Dax gibt hingegen zu Bedenken, dass "das gesamte Burgenland von den Studenten aus anderen Bundesländern profitiert. Allein über die Studienplatzfinanzierung fließen für jeden Studenten 7.000 bis 9.000 Euro ins Burgenland, das sind insgesamt 15 Millionen Euro. Darüber hinaus werden Arbeitsplätze geschaffen und die Studenten leisten einen wesentlichen Beitrag zur Wertschöpfung im Burgenland", sagt Dax.

Für ihn ist der Zugang der ÖVP der falsche: "Anstatt einen Wettbewerb unter den Hochschulen auszurufen, wer denn Studenten höher belasten kann, sollte ein Wettbewerb im Hinblick auf die Wissensvermittlung stattfinden." Auch der Jugendsprecher des SPÖ-Landtagsklubs, Kilian Brandstätter, schlägt in dieselbe Kerbe. „Ich bin überrascht, dass gerade in diesem wichtigen Bereich die ÖVP, die sich immer als Familienpartei darstellt, für Studenten und Familien neue finanzielle Belastungen möchte. Statt Gebühren einzuheben, wäre es besser mehr Investitionen in die Universitäten zu tätigen, denn Bildung ist der Schlüssel zum Erfolg."