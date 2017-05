Es sollten viel eher die Emotionen abgebaut werden, dies gelte für beide Koalitionspartner, erklärte er am Dienstag vor dem Ministerrat.

Aussagen, wie jene von seinem Regierungsteammitglied Sobotka seien "nicht zweckdienlich". Beide Seiten würden das Klima "nur aufschaukeln". Mitterlehner forderte jedoch, dass zur Sacharbeit zurückgekehrt wird und die Emotionen abgebaut werden. Sobotka fehlt heute übrigens beim Ministerrat wegen einer Auslandsreise.

Auf die Frage, ob ihm mit Sobotka schon der Geduldsfaden reiße, meinte der Parteiobmann: "Das ist eine gute Frage." Die Emotionen seien aufgeschaukelt, sowohl bei SPÖ als auch ÖVP, da es vielleicht bei der inhaltlichen Arbeit nicht so weitergeht, wie gewünscht. Umso mehr drängt er auf die Sacharbeit und den gegenseitigen Respekt. Von Sobotkas Aussagen fühle er sich nicht angesprochen, dieser habe sich an Kanzler Kern gerichtet, "vom Ton" her sei dies aber nicht hilfreich.

"Ich sehe gute Chancen, das zu bereinigen", so Mitterlehner. Auf die Frage, was passiere, wenn dies nicht gelingt, erklärte der Vizekanzler, "ich spreche nicht im Konjunktiv". Klar sei, dass die Regierung damit kein gutes Bild in der Bevölkerung abgebe. Als Parteichef sei er jedenfalls für vier Jahre gewählt und er werde selbst entscheiden, ob er danach noch einmal antritt.

Die SPÖ-Regierungsmitglieder orten jedenfalls zwei Gruppierungen im ÖVP-Team, jene die konstruktiv arbeiten wollen und jene, die lediglich destruktiv seien. Am deutlichsten drückte es Staatssekretärin Muna Duzdar aus, die beim Koalitionspartner einen "Intrigantenstadel" sieht und verwies dabei indirekt auf Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP), der dem Ministerrat heute fernblieb.

Der "überwiegende" Teil im ÖVP-Regierungsteam arbeite konstruktiv und seriös, "andere glänzen durch Abwesenheit" und würden den "Intrigantenstadel" dirigieren, erklärte Duzdar. Jene, die "nicht wollen" und kein Interesse an konstruktiver Regierungsarbeit haben, sollten sich aber hinstellen und dies auch klar sagen, forderte die Staatssekretärin.

Auch SPÖ-Klubchef Andreas Schieder findet, dass die Arbeitsstimmung in der Regierung zwar gut ist, es jedoch "Leute" wie Kurz gebe, die sich "in kleinem Dauerwahlkampf" befinden würden. Der Innenminister werde dabei "vorgeschickt", so Schieder. Der Klubchef will sich jedoch von dem "ÖVP-internen Konflikt" nicht beirren lassen und weiterarbeiten.

Infrastrukturminister Jörg Leichtfried (SPÖ) hat ebenfalls das "Gefühl", dass es beim Koalitionspartner zwei Gruppierungen gibt. Er hofft, dass wieder "etwas Ruhe" in die ÖVP einkehrt, habe man doch "allerhand zu tun". Außerdem wünschte er den Journalisten einen "guten Europatag".

Sozialminister Alois Stöger (SPÖ) betonte, er gehöre zu jenen, die arbeiten wollen, sei es doch ganz zentral, die Zahl der langzeitarbeitslosen Älteren zu halbieren. Ob Mitterlehner seine Mannschaft noch unter Kontrolle hat, dies sei nicht seine Angelegenheit, so Stöger.

Finanzminister Hans Jörg Schelling (ÖVP) verteidigte hingegen die Abwesenheit von Kurz und Sobotka. Auch er sei manchmal abwesend, wenn er beim Ecofin in Brüssel sei. Auf die Frage, ob er zum Team Mitterlehner oder zum Team Kurz gehöre, sagte Schelling: "Ich stehe im Team Regierung." Zum Vorwurf der SPÖ, in der ÖVP gebe es konstruktive und destruktive Kräfte erklärte Schelling: "Es gibt in der SPÖ mindestens zwei, wenn nicht drei Gruppierungen."

Mitterlehner sagte nach der - relativ kurzen - Regierungssitzung, beide Seiten müssten zur Sacharbeit zurückkehren. Es gebe wichtige Themen wie die kalte Progression oder die Aktion 20.000. Außenminister Kurz nahm er in Schutz: Auch dieser habe ein Interesse an der Koalition.